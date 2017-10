La huida entre lágrimas de Alba Carrillo en ‘Sábado Deluxe’

La noche del sábado para Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, prometía ser divertida. Todo apuntaba a que los secretos que todavía permanecían bajo llave saldrían a la luz, que bajo la socarronería que caracteriza a madre e hija conoceríamos el lado desconocido de ambas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este dúo mediático se sentaba en ‘El Deluxe’ y nada podía hacer presagiar que la maniquí terminaría abandonándolo entre lágrimas.

La modelo parecía sentirse cómoda, aunque uno de los colaboradores despertaba sus nervios. No es una sorpresa, pues Alba ha revelado en más de una ocasión la animadversión que siente hacia el paparazzi Diego Arrabal desde que le fotografiara en su crucero Disney. “No sabía que estaba el Pluto ese de mierda”, llegó a decir Carrillo en referencia a Diego. Pero los enfrentamientos no cesaron ahí y la tensión se multiplicó hasta que Alba decidió irse del plató, momento en el que dijo un comentario que el oído de María Patiño captó a la perfección: “Esta gentuza”.

Los colaboradores no se tomaron bien las palabras de Alba. Ni su comentario ni tampoco que Jorge Javier Vázquez pidiera a Diego que abandonara el plató. Como si de un motín se tratara, quisieron hacer una ‘espantada’ que Jorge logró evitar: “A mí los motines no. Si os queréis largar, os largáis y yo sigo con la entrevista. No he echado a Diego Arrabal del plató, lo he hecho por él, para que Alba no esté bufando”. A lo que además, añadió: “Me pongo más del lado de Diego que de Alba Carrillo. No lo ha hecho bien y le ha llamado Pluto desde el primer momento”.