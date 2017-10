El motivo que obligó a Ana Botella y José María Aznar a retrasar su boda

El ‘sí, quiero’ de Ana Botella y José María Aznar llegó dos años después de que tuviera lugar su primera conversación. El presidente del Gobierno y la exalcaldesa de Madrid poseen una historia romántica digna de cualquier ficción, pues un viaje de compañeros de universidad les sirvió para enamorarse y desde entonces, jamás se separaron. Prueba de ello, que este sábado celebren su 40 aniversario como matrimonio.

La pareja selló su amor en la iglesia de San Agustín en el año 1977, aunque su intención hubiera sido hacerlo antes. Así lo aseguraba el propio político en la entrevista que concedió en ‘Mi casa es la tuya’: “Nosotros nos queríamos casar, pero no teníamos medios ninguno de los dos”. Por este motivo, no descansaron hasta que ambos habían logrado sus miras profesionales. “Los dos queríamos sacar una oposición. Yo me estaba preparando las del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado y quería hacerlo en un año. Así que me fui a mi preparador y le pregunté qué tenía que hacer para ello. Me dijo que nueve horas al días sin descanso y en un año logré aprobar”, confesó entonces.

Ana también aprobó la oposición a la que se presentó – Cuerpo de Técnicos de Administración Civil de Estado-. Este paso profesional permitió a la pareja que meses más tarde pudieran pasar por el altar, según reveló Aznar: “A los ocho meses pudimos casarnos”.