Como cada miércoles, las revistas del corazón vienen cargadas de temas candentes y plenos de actualidad. ‘Love’ trae en portada uno de los asuntos más polémicos, el que envuelve al triángulo Francisco Rivera, Tana Rivera y Cayetana Martínez de Irujo, tras el posado de la joven al cumplir los 18. Su madre no está de acuerdo en absoluto y la hija de ambos afirma no querer tener una imagen pública. Además recoge una entrevista con Carla Bruni y una imagen de lo más maternal de Letizia en Asturias.

‘Semana’ abre con la contundencia habitual de Alba Carrillo: “Soy una persona preparada, no un jarrón. Sé que me van a criticar, pero estoy curada de espanto”. La presentadora estrena sección en dicho medio y aprovecha para pasar revista a su hipotética boda y otros asuntos que le atañen. Los looks de la Reina a examen es el otro gran foco de atención de la portada.

‘Hola’ publica a toda página un reportaje muy visual, con un posado de las dos hijas de Julio Iglesias y Miranda, Victoria y Cristina, que reconocen que su lugar favorito del mundo es España. La belleza de ambas jóvenes llena de magnetismo la portada.

La tranquilidad entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac es el reportaje elegido por ‘Diez Minutos’ para su primera página, unido a unas fotos exclusivas de Kiko y Makoke y a los supuestos preparativos de la boda de Belén Esteban.

Por su parte, ‘Lecturas’ anuncia la boda de Michu y José Fernando en una entrevista con la primera. La conocida orden de alejamiento existente entre ambos parece no ser un hándicap para darse el sí, quiero. Mientras tanto, al otro lado del charco, Melanie Griffith desvela haber sufrido episodios de epilepsia a raíz de su relación con Antonio Banderas.

‘Cuore’ trae una de las imágenes más llamativas del quiosco del miércoles, con Paula Echevarría luciendo nuevo peinado, así como un catálogo de cómo las celebs lucen sus chándales.