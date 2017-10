Este miércoles cuatro concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ anunciaban que su pasado regresaría a su presente. Tras trece años, ‘Fórmula Abierta’ proclamaba a los cuatro vientos que el grupo musical que formaron al abandonar la academia se recompone. Una sorpresa que ha dejado boquiabiertos a los seguidores del concurso, pues ninguno de ellos pareció estar conforme con la aventura musical que por entonces emprendieron. Prevenidos de las críticas que podía acarrear esta vuelta repentina, la propia Geno -componente junto a Javián, Mireia y Álex Casademunt-, revelaba la razón que les habría llevado a aventurarse en este proyecto: “Porque queremos y nos apetece”. ¿Es casualidad que coincida con el estreno de ‘OT’?, o en cambio, ¿es una estrategia de marketing?, y, sobre todo, ¿qué motivo les habría llevado a adentrarse de nuevo en este grupo si no estaban de acuerdo con el estilo musical?

[Por fin se desvela el sueldo de los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’]

LOOK se ha puesto en contacto con Javián, quien confiesa que este regreso siempre había estado latente: “Ahora nos apetecía, ya no estábamos en manos de una marioneta (en el buen sentido de la palabra), ahora somos nosotros los que manejamos…”. Una razón que podría explicar que el estilo musical no encajase con ninguno de ellos. “Eramos muy jóvenes, nos metieron en un estilo en el que no nos sentíamos cómodos. Éramos mucho más radicales y ahora tenemos la mente más abierta”, revela el cantante. Y es que, ahora son ellos los que dirigen el timón. Prueba de ello, que Javián se haya convertido en el propietario de la marca ‘Fórmula abierta’: “Ahora soy yo el dueño, pero todo se decidirá en consenso”.

Sin embargo, este no fue el único que motivo por el que los ‘triunfitos’ parecían renegar del grupo musical. No alcanzaban a entender el motivo por el que algunos de sus compañeros sí habían tenido la oportunidad de labrarse una carrera musical en solitario y ellos no, un hecho que dieciséis años después ha cambiado. “Ahora cada uno lleva su carrera en solitario, esto solo es un complemento más. Yo no me centro en nada, sino que toco muchos palos. No puedo parar quieto”, confiesa a este medio Javián.

Un nuevo planteamiento vital que podría aumentar sus cuentas corrientes, pues como dijo el propio Javián durante ‘El reencuentro’ vio como pasó de ganar 180 euros por dar un concierto a 6.000 por cantar tres canciones. “Ganamos mucho dinero con Fórmula. Cuando dejamos el grupo no es que nos arruináramos, sino que simplemente dejamos de ganarlo. Nos quedamos como estábamos”, desvela el intérprete.

Alejandro Abad: “Son oportunistas, vuelven por necesidad”

Sin embargo, el interés de este regreso para el compositor musical, Alejandro Abad, poco o nada tiene que ver con el azar: “Son oportunistas y vuelven por necesidad. Deberían de ser coherentes con lo que dijeron entonces”. El artista se muestra rotundo y pese a asegurar que ve positivo que deseen aprovechar la oportunidad, es tajante. “Están aprovechando el tirón”, comenta.