Eva González y Cayetano ya tienen decidido el nombre de su bebé

Al mal tiempo, buena cara. Tras sufrir un tremendo susto hace unos días con la cogida de su marido en Zaragoza, Eva González ha retomado la tranquilidad y el bienestar que tanto necesita, compaginando su ocupación en ‘Masterchef’ con la asistencia a eventos publicitarios en los que es el reclamo principal. La presentadora se encuentra en su quinto mes de embarazo de su primer hijo junto a Cayetano Rivera y ambos no pueden tener más ilusión.

Tanto es así que la modelo ha confesado abiertamente que ya tienen el nombre de su bebé decidido: “Si es niña, ya lo tenemos; está clarísimo, pero no va a ser ni Eva ni Carmen”. Estos son dos de los nombres con los que se había especulado, pero la futura mamá se ha encargado de descartarlos.

Eva: “Si es niña, no se va a llamar ni Eva ni Carmen”

¿Y si es niño? Eva González y Cayetano parecen no tenerlo tan claro, eso sí, la presentadora pide que no herede la profesión de su padre: “Si es niño no tenemos decidido, pero que no sea torero, mejor cocinero”. La realidad es que no puede evitar sentir algo de miedo cuando su marido entra al ruedo. La cogida sufrida por el diestro el pasado 11 de octubre le puso el corazón en un puño, pero una llamada del torero antes de entrar en quirófano le tranquilizó mucho. Eva es una de las mujeres que sufren por la profesión de su marido, sin embargo la respeta al máxima y “jamás le pediría que deje los toros”, tal y como ha confirmado ella misma en más de una ocasión.