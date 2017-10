El desgarrador testimonio de Mónica Pont: “Pensé en quitarme la vida”

Hace diez años Mónica Pont quiso dejar de vivir. Que su calvario terminara, que ese inmenso dolor que le provocaba no tener la custodia de su hijo acabara. Tras separarse del que había sido su marido durante cinco años, un juez de Gerona ordenó que el niño debía quedarse con su padre por «arraigo al territorio» donde había nacido y crecido (Cataluña). Nada pudo hacer entonces. Su frustración aumentó hasta tal punto que, quiso perder la vida. Así lo ha desvelado ella misma en ‘Sábado Deluxe: “Me dieron ganas de pisar el acelerador y lanzarme al vacío. Fue traumático perder a mi hijo. No quería vivir sin él”.

Emocionada y con resignación, Mónica recuerda cómo el que era su esposo, Javier Sagrera, informó a las autoridades, pues a ella le resultaba imposible separarse de su pequeño Javier. “El padre tuvo que llamar a los Mossos para que me arrancaran a mi hijo de los brazos“, ha confesado.

Lejos de que la situación mejore, la modelo considera que la independencia de Cataluña solo podría agravar los problemas que posee con la custodia de su hijo. “He sido maltratada judicialmente. Ahora me da miedo que con la independencia de Cataluña todo empeore”, asegura Pont.

Y es que, pese a que a raíz de su última entrevista televisiva en el mes abril el contacto con su primogénito haya aumentado, Mónica considera que el pequeño está contaminado por las palabras de su padre: “Mi exmarido le ha dicho a mi hijo que yo no tengo ni voz ni voto en su vida“.

“Te esperaré con la puerta abierta”

Pont dejó de luchar en los juzgados, pero nunca dejará de hacerlo por su hijo. “Eres el amor de mi vida y no quiero que vuelvas a pasar por eso. Si algún día decides no verme, te esperaré con la puerta abierta“, ha dicho la también actriz.

Ahora ella quiere que su testimonio ayude a las madres que han sufrido su situación y para ello, ha escrito un libro que, según ella, va a ser llevado a la ficción en Los Ángeles. Su obra literaria: ‘No estás sola : la desgarradora historia de una madre a quien la injusticia de la justicia separó de su hijo’.