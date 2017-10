Mari Cielo Pajares sufre un brutal atropello en Barcelona

Tan solo dos semanas después de que saltaran las alarmas sobre el delicado estado de salud de Andrés Pajares, su hija Mari Cielo Pajares ha sufrido un accidente de tráfico. Este viernes la actriz era atropellada por un vehículo en las calles de Barcelona y acababa repleta de magulladuras y con doce puntos de sutura en la cabeza. Así lo ha revelado ella misma este fin de semana a través de sus redes sociales: “Ayer me peleé con un coche y parece que ganó él. Me atropellaron, pero estoy bien”.

[Los verdaderos y preocupantes problemas de salud de Andrés Pajares: “Quisieron inhabilitarlo”]

En el atropello Mari Cielo salió disparada y rebotó contra el capó del coche, por lo que el impacto fue aún mayor. La madrileña ha tratado de restar importancia al asunto, aunque las consecuencias sean graves. “Tengo el pubis roto, 12 puntos en la cabeza y quemazones de asfalto hasta en el carnet de identidad, pero contenta de poder contarlo”, ha relatado la joven. Estas palabras se pueden leer en una publicación que ha compartido en su Facebook junto a unas imágenes en las que se ven todas las heridas, salvo las de su cabeza.

Mari Cielo Pajares ya ha recibido el alta

Tras varias horas de intensa preocupación, la propia Mari Cielo actualizaba esta red social este domingo y revelaba que, por fin, podía volver a su hogar. La primogénita del humorista ha recibido el alta hospitalaria, pero su recuperación será lenta. “A casita. No podré andar bien en un par de meses, pero me han dicho que cuando lo tolere puedo apoyar un pie y andar con muletas. He probado y me sostengo sobre el derecho”, ha confesado ella.

Además, la intérprete ha aprovechado para hacer un llamamiento a los habitantes de la ciudad condal: “He probado y me sostengo sobre el derecho, así que… ¿Alguien que tenga hoy domingo en Barna muletas que pueda comprar?” ¡Recupérate pronto Mari Cielo!