El drama del vidente Octavio Aceves: “Estoy arruinado”

Octavio Aceves jamás predijo que el 2017 iba a ser su peor año. Este vidente de celebrities y personajes de la alta sociedad como pudo ser la duquesa de Alba vive ahora su horas más bajas, pues como él mismo ha asegurado este sábado en ‘Viva la vida’ las deudas se han apoderado de sus días. “No tengo ni para comer. Me fían en el bar de abajo”, ha revelado. Unas palabras lapidarias que nadie se esperaba.

El argentino hace tan solo un año poseía un sueldo mensual de 24.000 euros. Las citas a su consulta tenían lista de espera y por cada una de ellas se embolsaba 100 euros, aunque todo dependía de las horas que requiriera el cliente. Sin embargo, un problema de salud le obligó a parar. No ha podido trabajar durante un año por lo que su cuenta bancaria se ha reducido considerablemente hasta tal punto que, sufre los estragos de la ruina: “Me han cortado la luz, el agua y el teléfono. Tampoco puedo pagar mis medicinas. Debo algo menos de 500 euros en medicamentos”.

Aunque ha recibido ayuda económica de sus más allegados, parte de su círculo le ha fallado. “Casi todos mis amigos me han abandonado. Ya no me cogen el teléfono“, ha confesado. Quien todavía permanece a su lado es su secretaria. Cinco meses junto al argentino, pese a no recibir su sueldo como trabajadora. “Le debo a tres bancos mucho dinero, quiero pagar ya a mi secretaria y olvidarme de las deudas. Desde hace quince días empecé a trabajar de nuevo”, ha revelado Aceves.

Una entrevista muy sincera y relajada hasta que se ha querido defender de las palabras del presentador Jordi González. El catalán aseguró a principios de septiembre en ‘Mad In Spain’ que Octavio Aceves se había equivocado con él al predecir su muerte antes de los treinta años. Una confesión que ha despertado la ira en Octavio por lo que Toñi ha salido en defensa de su compañero de Mediaset.