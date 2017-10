Kate del Castillo revela que mantuvo sexo con el actor Sean Penn

Kate del Castillo vuelve a dar de qué hablar. Tras varios meses alejada de los focos, la actriz a la que se le relacionó sentimentalmente con el narcotraficante mexicano, Chapo Guzmán, ha dado unas declaraciones que ha dejado boquiabierto a medio mundo. La mexicana ha desvelado esta semana en ‘Good Morning America’ haber mantenido relaciones sexuales con el actor Sean Penn: “Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó”.

Foto encuentro de Kate del Castillo y Sean Penn con Joaquin Loera alias el Chapo Guzman. pic.twitter.com/kEq4pJ1wTL — Raymundo (@RaymundoSosa36) 11 de marzo de 2016

Una revelación que llega después de la detención del Chapo así como de la viral y misteriosa instantánea en la que posaban Kate y Sean junto al él. Más tarde, se conoció que pertenecía a una entrevista que Guzmán le había concedido al estadounidense y en la que, por cierto, estuvo presente la artista.

En plena promoción del documental que ella misma protagoniza, ‘El día en que conocí a El Chapo’, la intérprete define al actor como encantador, carismático y divertido. ¿Por qué ahora?, ¿Qué ha llevado a Kate a confesarse? “Nadie me preguntó. Todos pensaban que tenía algo que ver con El Chapo y nadie me preguntó sobre Sean”, comentó en el formato estadounidense.

Pese a asegurar en uno de los tres capítulos de la serie de Netflix que había tenido sentimientos profundos por Sean y que incluso, se había enamorado del oscarizado, ahora lo niega. “‘Nunca me enamoré de él, solo tuvimos relaciones sexuales. Lo disfruté y no me arrepiento”.

Aunque Penn parece no estar de acuerdo con las palabras de la artista, pues en una entrevista concedida a ‘Variety’ asegura que su declaración tan solo es una estrategia de marketing: “Es un intento de ganar atención y publicidad gratuita. Su discurso es falso, tonto e imprudente”.