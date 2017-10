[VÍDEO] La reacción de Lara Álvarez al ser preguntada por Jaime Astrain, su nuevo amor

Se niega a hablar de amor. Acompañada de su hermano Bosco, espectacular vestida de blanco, y luciendo su eterna sonrisa acudía anoche Lara Álvarez a la gala de los premios Cosmopolitan 2017. Encantada de la vida para no variar, respondía pregunta por pregunta todas las cuestiones que hacían referencia a su ilusión por encontrarse entre la lista de premiadas, a lo contenta que está con su nuevo programa ‘Dani & Flo’ y al buen momento a todos los niveles por el que está pasando.

Pero, aunque en su caso ocurra pocas veces, en ocasiones uno pierde la sonrisa, y eso le pasó a Lara cuando se le pregunto por el amor. “Si es que ponéis los titulares antes de preguntar entonces ahora no tiene mucho sentido…“, decía algo tensa la presentadora cuando era preguntada por el joven modelo con el que se le ha fotografiado paseando bastante cariñosa.

Ella no suele hablar demasiado de su vida privada, pero tampoco lo niega cuando tiene una relación. Sin embargo, con Jaime Astrain, así se llama el afortunado, su reacción ha sido muy ambigua. No ha confirmado, ni ha desmentido, se ha limitado a decir que ella es feliz, que siempre es feliz, nada más.

No ha entrado en detalles, tan solo ha dejado claro que se siente molesta cando se le pregunta por algo después de haber hablado de ello. ¿Será que ya no hay relación entre Jaime y ella?, o ¿Será que es algo incipiente a lo que aún no quiere llamar amor? Como tantas otras veces será el tiempo el que muestre la verdad.