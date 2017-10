Luces, cámara y acción. Todo estaba preparado para recibir a Isabel Pantoja en el Mipcom de Cannes (feria mundial de la industria del entretenimiento) celebrado desde el pasado lunes hasta este miércoles. ¿El motivo? Hasta allí ha llegado la presentación de ‘Así fue’, el esperado ‘biopic‘ que promete relatar la vida de la tonadillera sin censuras –incluyendo su etapa en la cárcel– a lo largo de entre 10 y 15 episodios. Sin embargo, la multitud de paparazzi que se han agolpado en las inmediaciones del certamen esperando la llegada de la artista, se han quedado con las ganas. La intérprete de ‘Marinero de luces’ no ha acudido al sonado acto y LOOK ha sabido por qué.

[EN IMÁGENES | LA CRÍTICA FEROZ DE MAITE ZALDÍVAR AL ‘BIOPIC’ DE PANTOJA]

“Isabel no ha ido por temas de agenda”, se limitan a decir a este digital los responsables de BTF -asociada a la española Garage Films-, productora mejicana responsable de la producción y distribución de la ficción. “El biopic ahora mismo se encuentra en la fase de investigación y desarrollo. Lo que se ha presentado en ya en Cannes ha sido el teaser en la feria de MIPCOM y ella no ha estado presente. Solo han ido los productores”, añaden. No han querido añadir nada más al respecto ni tampoco aclarar si en algún momento se va a producir otro tipo de encuentro de la protagonista con los medios más adelante.

Resulta chocante que Isabel Pantoja deje ‘huérfana’ dicha presentación. El mimo y entusiasmo que ha puesto en el proyecto durante toda su cadena de montaje han sido tal, que incluso se dejó ver recientemente en Barcelona para reunirse con sus productores y acordar los últimos detalles. “Han sido siete meses de relación con ella y hemos hablado mucho de este proyecto. Mi intuición y la realidad es que se van a encontrar a Isabel”, destacaba el fundador de Garage Films, Oriol Uría, a EFE. Por su parte, Francisco Cordero, CEO de la compañía, ha expresado: “Nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Vamos a escuchar la vida de Isabel de viva voz”.

La expectación, por tanto, era máxima, pero Isabel no quiere vítores. Al menos, de momento. No ha querido formar parte de la promoción a pesar de que su presencia en Cannes hubiese sido el reclamo perfecto para que se la conociese a ella y la historia de su vida a lo largo y ancho del mundo entero. La productora tampoco se lo ha exigido y parecen no darle demasiada importancia. De hecho ha resultado complejo lograr una explicación a su ausencia en el certamen. “Uría ha pedido que no le pasen llamadas”, deslizan a LOOK desde la sede BTF de España.

La de ‘Abrázame muy fuerte’ prefiere la tranquilidad que dan los muros de Cantora

Finalmente, “los problemas de agenda” se han convertido en la versión oficial de la productora. Unos problemas que, sin embargo, no encajan en un ‘planning’ que la tonadillera tiene en estos momentos. Al menos oficialmente. Su próximo concierto es el de octubre en Bilbao y los que tenía previstos por estas fechas en Miami y Puerto Rico han tenido que posponerse debido a los desastres naturales que asolaron ambos países hace unas semanas.

Por tanto, ¿qué ha impedido a la artista que se le vuelva a ‘enamorar el alma’ en este último episodio de su vida? ¿qué es lo que ha mantenido tan ocupada a la tonadillera para verse obligada a ‘dar plantón’ a su propio y tan ansiado proyecto? Justificado en estas líneas que su agenda era perfectamente compatible con este Festival de Televisión internacional, solo queda pensar que es la ‘fobia’ de Isabel por exponerse a la prensa lo único que habría impedido su cita en Cannes. Y es que, desde su salida de Alhaurín de la Torre en marzo de 2016, a la poco parece importarle el público más allá de sus conciertos.

La de ‘Abrázame muy fuerte’ prefiere la tranquilidad que dan los muros de Cantora, unas vacaciones en Ibiza o la preocupación por lo que puedan contar de ella en un ‘Deluxe’. He aquí el último ejemplo.