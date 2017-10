Eva González se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Con la agenda repleta de proyectos profesionales y embarazada de su primer hijo, la andaluza tuvo, sin embargo, un gran susto el pasado 11 de octubre por la aparatosa cogida que sufrió su marido, el torero Cayetano Rivera, en la feria del Pilar de Zaragoza. Como no podía ser de otra forma, y tras la reciente retirada de los ruedos de su hermano Francisco Rivera, la prensa ha preguntado a la presentadora por un posible abandono, o retiro temporal, de Cayetano, término que Eva ha negado rotundamente: “Ha hecho muy buena temporada y él no se plantea retirarse ni mucho menos”.

La pareja espera su primer hijo en común a principios de 2018, pero Eva González asegura que el futuro de Cayetano Rivera sigue, de momento, unido al toreo. “Está animado, contento. No le ha afectado, dentro de lo que cabe”, afirma la presentadora sobre el estado de ánimo de su marido y, en tono de broma, ha apostillado: “Con ganas de empezar otra vez. Esta gente no anda muy bien de la cabeza, yo creo”.

“Cayetano no me va a ayudar”

Eva González asegura que, de momento, está llevando muy bien el embarazo y que su intención es seguir trabajando hasta el final. No obstante, avisa: “yo nunca he estado embarazada y no sé cómo me voy a sentir”.

Eso sí, la conductora de Masterchef se ha mostrado tajante respecto al hecho de si su marido Cayetano Rivera le va a ayudar a cambiar pañales. “No, es que no me va a ayudar. No se trata de ayudar. Aquí, ni el niño es mío ni es suyo. El niño es de los dos”, ha aseverado. Y es que Eva González tiene muy claro que en la paternidad, como en todo en la vida, la clave está en “compartir”.