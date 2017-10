Feliciano López no fue el único que se llevó las balas de Alba Carrillo, que también habló de Fonsi Nieto, aprovechando su presencia en el Parque de Atracciones, al desvelar que ni su abogada ni ella le han llegado “esas demandas tan maravillosas que me iban a poner el 1 de septiembre. No hay nada, absolutamente nada. No les deis tanta bola porque os timan como a chinos”, ironizó.

Por si fuera poco, la madrileña aconsejó al padre de su hijo que no se embarcase en una guerra por la custodia total del pequeño Lucas: “Lo que no voy a hacer es empezar una batalla para que el día de mañana mi hijo no tenga nada que reclamarme, pero si vienen a por mí me voy a defender y con artillería de la pesada. No le conviene“.

Además, matizó en qué punto se encuentra su relación, prácticamente inexistente y basada en “mensajes escuetos y referidos al niño”. “Por mi parte, la situación es irreversible. Yo soy muy vehemente, pero tengo una paciencia que alucinas y me ha tocado donde sabía que no tenía que tocar: amenazándome, haciéndome sentir mala… ha pinchado en hueso y mucho tendrían que cambiar las cosas“.

[Puedes leer: Alba Carrillo aclara todas las dudas sobre su posible boda]

La situación entre ellos es casi irreconducible. La pugna judicial por la custodia de Lucas y los continuos cruces de declaraciones han hecho tensar la cuerda al máximo entre los dos. Lo que queda claro es que Alba Carrillo no se va a esconder y va a hablar siempre claro, sobre todo cuando está su hijo de por medio.