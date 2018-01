A la sexta va la vencida. Luis Cepeda abandonó el pasado lunes la academia de ‘Operación Triunfo’ tras superar algunas de las nominaciones más complicadas de esta edición. El gallego ha sido, sin lugar a dudas, uno de los concursantes más queridos y odiados de ‘OT’ y esta dicotomía le ha puesto cada semana en el punto de mira. Pocas horas después de su salida, LOOK ha podido hablar con Cepeda para preguntarle cómo ha vivido su estancia en el concurso. “Es increíble el apoyo que he tenido. Todos han estado al pie del cañón. No me esperaba el boom que se ha formado fuera. Solo he dormido diez minutos y estoy como en una nube”, cuenta el gallego.

Pese al gran apoyo que este joven ha recibido desde el exterior, dentro del concurso las cosas pintaron muy diferentes para él. Por un lado, el jurado no tuvo reparos a la hora de juzgar negativamente sus actuaciones, hasta el punto que la audiencia pudo ver cómo Cepeda bajó sus ánimos pese al gran respaldo de sus seguidores. “Lo que me decía el jurado hacía que me superara cada semana, y por eso les doy las gracias”, dice el cantante a este medio. Lo cierto es que, pese a la insistencia del jurado por nominarlo, semana tras semana el público decidió salvar al joven contra todo pronóstico cobrándose así la expulsión de algunos de los favoritos.

Con tanta nominación, es obvio que la estancia de Cepeda en el concurso no ha sido un camino de rosas. A excepción de un vídeo que mandó su hermana desde México para felicitarle la Navidad, el gallego no ha recibido ningún gesto de cariño por parte de sus padres, algo que llamaba la atención frente a las constantes muestras de afecto que los demás concursantes han tenido desde el exterior. En su caso solo sus amigos han pisado el plató de Gestmusic. Ni rastro de sus padres, su hermana o sus tíos.

Pero, ¿por qué? La explicación a este extraño comportamiento está, según contó Cepeda a algunos compañeros de la academia, en la complicada historia de su tío Alberto, miembro del exitoso pero efímero grupo musical ‘Desmadre 75’, aquel que cantaba “Saca el güisky chely”. El hermano de su padre terminó arruinado debido a una supuesta estafa y esto predispuso a la familia que desde entonces no ha visto con buenos ojos la idea de que Luis haga de la música su principal fuente de ingresos. “Mis padres me apoyan incondicionalmente y están muy orgullosos de mí, pero desde que supe que iba a entrar en ‘OT’ me dijeron que no querían aparecer en nada que tuviera que ver con la televisión”, cuenta el último expulsado de ‘Operación Triunfo’ para justificar el hermetismo de su familia. “Mi hijo está en el programa y yo no voy a hablar. Ya explicará él lo que tenga que explicar”, respondió Encarnación a este digital cuando hace unas semanas LOOK se puso en contacto con ella.

La novia ‘invisible’

La misma estrategia mediática, la de no aparecer en la prensa, sigue Graciela Álvarez, novia de Cepeda. La joven, que actualmente trabaja como presentadora en Real Madrid Televisión, tampoco quiere hacer declaración alguna a los medios para no tomar ese protagonismo que Cepeda tampoco ha querido darle a lo largo de los dos meses que ha estado encerrado en la academia. Aunque el gallego trató de preservar para sí mismo la identidad de su chica y prefería que su profesión no se hiciese pública, finalmente no pudo ser y Graciela -como Vicente, novio de Aitana- ha sido casi un concursante más de ese reality paralelo que se vive en OT. Eso sí, en contra de su voluntad, ya que, tal y como confirma Cepeda a LOOK, las razones que han llevado a Graciela a querer permanecer al margen radican en su profesión y en las limitaciones que tiene para ella estar trabajando actualmente en otra cadena. “Mi novia no ha podido aparecer en el programa por contrato. Ella es periodista y trabaja en una cadena de televisión en la que, por contrato, no puede aparecer en otros canales. Ni su voz, ni su imagen, ni nada”, cuenta Cepeda. Pese a esto, el ya ‘ex triunfito’ asegura que se ha sentido respaldado en todo momento por la asturiana y con vehemencia hace frente a los rumores que apuntan a un acercamiento más allá de lo profesional con Aitana. “Aitana es de mis favoritas. Ella tiene algo que casi nadie tiene, es muy especial”, confiesa Cepeda.

Más allá de toda polémica, Luis se moja y dice que Aitana, Alfred, Amaia y Ana son sus cuatro favoritos de cara a la próxima final. Una final de la que se ha quedado fuera y que ahora verá desde el sillón de su casa. La nueva vida post OT ha comenzado para él.