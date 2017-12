La premonitoria despedida de Carmen Franco en su biografía

“Desconozco el tiempo que me queda por vivir, pero puedo asegurar que me da igual lo que hayan dicho o lo que vayan a decir sobre mí”, estas fueron las palabras con las que Carmen Franco adelantaba su despedida en el epílogo de su biografía. Un libro publicado por la periodista Nieves Herrero a comienzos del mes de diciembre donde la hija ‘del cuadillo’ contaba como vivió algunos de los acontecimientos más trascendentales de su vida.

“Nunca he pretendido ser el foco de atención y voy a seguir así hasta el final”, añadía la hija del generalísimo reiterando la postura que durante años ha intentado conservar. Formar parte de la familia más importante del país tuvo consecuencias para Carmen, que tras la Transición pasó de ser la primogénita del ‘generalísimo’, a la hija del dictador. Un testimonio que más allá de connotaciones ideológicas, relata la realidad paralela en la que estaba sumergida la única hija Franco en la España de la dictadura.

A raíz de la publicación de esta biografía, Carmen confesó a la periodista María Eugenia Yagüe la enfermedad que padecía:”Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien, muchas gracias por su interés”. Estas palabras a comienzos del mes de diciembre marcaron la cuenta atrás en la vida de Carmen Franco, que ha fallecido a los 91 años de edad en su domicilio madrileño de la calle Hermanos Becquer .