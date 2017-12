La muerte de Carmen Franco ha sorprendido a los medios de comunicación. Pese a que ella misma confesó hace poco más de dos meses que sufría un cáncer terminal, su entereza y la normalidad con la que ha desarrollado su día a día en las últimas semanas no hacían presagiar que el desenlace estuviera tan próximo. Amigos y familiares cercanos se han acercado a su vivienda de Madrid después de que trascendiera a los medios que la hija del caudillo había recibido la extremaunción.

Este digital se ha puesto en con Jimmy Giménez-Arnau, ex yerno de la hija del generalísimo, y esto ha sido lo que ha respondido respecto al tema: “Ni sé nada, ni me preocupa lo más mínimo”. El que ha sido uno de los más grandes enemigos públicos de la familia Franco se ha atrevido a contar de dónde proviene la hostilidad que tiene a la que fuera su suegra: “Ella cuando murieron mis padres no tuvo ningún detalle, como comprenderás tampoco lo voy a tener yo ahora”. El periodista niega rotundamente tener contacto con la familia Franco, una relación que lleva años rota incluyendo a su propia hija, fruto del matrimonio entre Jimmy Giménez-Arnau y Merry Martínez-Bordiú.

Jimmy, el único ex de los Franco con el que Carmen no tiene relación

Centrándonos en la tensa relación personal existente entre Jimmy y Carmen Franco, cabe destacar que se trata de toda una extrañeza dentro del marco familiar de la hija del caudillo. Desde hace años Carmen ha tenido un especial cariño hacia las ex parejas de sus hijos, como por ejemplo María Suelves, Miriam Guisasola, Nuria March o Jose Toledo. Su mentalidad tradicional ha hecho que la hija del dictador no quisiera nunca cortar la amistad con las madres de sus nietos, un pensamiento que proviene del poco agrado que le han causado las separaciones de sus vástagos.

La no armonía de los Franco con Jimmy se ha visto marcada por innumerables entrevistas en prensa y televisión donde el periodista ha atizado de manera contundente a la que fue su familia política. Algo que ha disgustado mucho a Carmen, ya que siempre ha querido que sus hijos guardasen con recelo su vida privada. Haciendo oídos sordos a los consejos de su madre, tanto Carmen como Jaime Martínez-Bordiú han participado en la rentabilización de intimidad, algo que no gustaba nada a la matriarca.

