Carmen Franco dejó claro que cuando llegase la hora de decir adiós miraría a la muerte a la cara, sin miedo. Ese momento ha llegado y este 29 de diciembre ha dado su último suspiro de vida. Era Luis Alfonso de Borbón el encargado de anunciar la triste noticia en su cuenta de Instagram. Desde el pasado verano, la hija del Caudillo padecía un cáncer terminal , que unos meses después le ha ganado el pulso. Pero, ¿cuándo fue fotografiada por última vez?

Fue el 23 de noviembre de 2017, tres días después del 42 aniversario de la muerte de su padre, cuando las cámaras recogían a Carmen en el interior de un vehículo. En ellas se puede ver a una mujer entera, que sin renunciar a la coquetería, atendía sus compromisos cotidianos sin dificultad evidente. Unas semanas antes, el 6 de octubre, Carmen Franco Polo asistió a la inauguración de la ópera en el Teatro de la Zarzuela. Esta fue la última ocasión en la que se la pudo ver antes de hacer pública su enfermedad.

“Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me pillará quieta, reivindico mi nombre porque no quiero ser juzgada por la vida de los demás ni la de mis padres ni la de mi marido ni la de mis hijos. Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado…”, contaba Carmen Franco a su biógrafa, Nieves Herrero.