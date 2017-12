Los problemas económicos de Terelu salen a relucir en la aventura neoyorkina de ‘Las Campos’

El especial navideño de ‘Las Campos’ ha sido una de las entregas del reality más divertidas que se han visto hasta el momento. Un viaje a Nueva York ha sido en esta ocasión el eje central del docureality, expresión que le gusta usar a María Teresa, donde las tres miembros del clan han disfrutado unos días de la ciudad de los rascacielos. Terelu, más en su papel que nunca, ha arrasado con cada uno de los puestos de perritos calientes que se interponían en su camino. Un manjar urbano que sustituye a la ya emblemática porra con la que la colaborada de ‘Sálvame’ se ‘coronó’ en pasadas entregas, y es que según ella: “Ir a Nueva York y no comerse un perrito es un pecado mortal”.

Un poco más fuera del personaje, la hija mayor de María Teresa ha dejado caer que atraviesa ciertas complicaciones de índole económico. Durante una jornada maratoniana de shopping en Nueva York, ‘mamá Campos’ se empeñó en regalar a sus dos hijas unos costosos zapatos. Un obsequio prenavideño que Terelu recibió con la siguiente frase: “A mí me viene mejor el dinero que los zapatos”. Esta no fue la única contestación que evidenció que la hija de María Teresa no estaba atravesando su mejor racha económica, y es que seguido de este comentario confesó lo siguiente: “Cuando he podido comprarme un Chanel lo he tenido y cuando no lo he tenido, no ha pasado nada”. A estas palabras se unen las de su hermana Carmen Borrego. “Hemos comprado de marca cuando ha pagado mi madre, cuando compramos nosotras mira a donde nos hemos ido…”, ha dicho refiriéndose a un puesto de productos de imitación.

Carmen y Terelu superan fobias

Dejando a un lado los posibles problemas económicos de Terelu, las tres protagonistas del reality coinciden en algo, cosa no muy habitual en la familia, y es que para ellas este viaje supone todo un triunfo dado el complicado momento de salud que vivió María Teresa durante el pasado mes de mayo. “Me parece increíble que con lo que ha pasado estemos aquí las tres en Nueva York”, decía Carmen Borrego, a lo que su madre respondía irónicamente: “Es que tienes una supermadre”. Bromas aparte, María Teresa aprovechó la intro del programa por agradecer todo el cariño recibido por parte del público y la profesión durante su hospitalización, unas muestras de apoyo que le ayudaron en su recuperación.

Este viaje no solo ha supuesto un reto para Teresa madre, sino que tanto Terelu como Carmen también se han armado de valor para superar algunas fobias que llevaba implícita la experiencia neoyorkina. El miedo a volar fue el peor enemigo de la pequeña de las Campos, que no paraba de rezar e incluso llorar durante el despegue del avión que la llevaría a la ciudad de los sueños. Por su lado, Terelu puso empeño y derribó su temor a los ascensores subiendo al mítico Empire State para admirar las impresionantes vistas.

Vestirse de Audrey Harburn, el sueño de María Teresa

Uno de los aspectos más comentados del viaje de las Campos ha resultado ser, paradójicamente, uno de los momentos más especiales para María Teresa. La caracterización de la periodista emulando a la icónica actriz Audrey Hepburn frente a la joyería Tiffany ha supuesto para ella todo un sueño cumplido. “Esta ha sido una gran ilusión para María Teresa. No sé si ha sido porque quería que Edmundo la viera así o simplemente porque ella quería, pero estaba encantada”, apuntaba Carmen Borrego.

Soñado o no, este viaje a Nueva York ha significado el regreso a la pequeña pantalla de este formato, donde la televisiva familia nos ha mostrado una vez más su lado más divertido y natural. A este le seguirán más entregas, ya que tras su periplo en la ciudad de los rascacielos las Campos, se fueron a pasar unos días en Miami. Las tres protagonistas de este reality emprenderán nuevas aventuras en tierras floridanos, entre la que podría estar la visita de Carmen Borrego a un cirujano plástico para que le aconseje un retoque estético en la papada. De esta forma María Teresa y su ‘troupe’ terminan el 2017, en familia y cómo no, saliendo en televisión.