“¿Para qué me peino y me maquillo yo?, si lo sé, no vengo”. Con estas palabras terminaba Carmen Borrego la rueda de prensa celebrada en casa de María Teresa con motivo de la presentación del especial navideño de ‘Las Campos’. La pequeña del clan manifestó su enfado tras el encuentro con los periodistas a consecuencia de que según ella, su hermana y su madre le robaron toda la atención. Mientras que Terelu y María Teresa disfrutaban viendo a varios compañeros de profesión sentados en su majestuosa sala de estar, Carmen salía de la estancia furiosa por no haber tenido el protagonismo que ella consideraba merecer. “Como siempre les preguntan algo y empiezan a contar el día que nacieron. Siempre hacen igual”, decía la hija de la presentadora.

A este hecho se suman otros que se produjeron durante el coloquio en casa de ‘mamá Campos’, y que dado el gesto que su hija menor manifestó, poco o nada le gustaron. Como por ejemplo el momento en el que María Teresa cuenta a la prensa que tanto Terelu como ella estaban bastante curtidas en eso de la televisión, comentario en el que obvió totalmente a Borrego sin tener en cuenta su larga trayectoria trabajando detrás de las cámaras. Pero este no fue el único enfado durante este adelanto del reality, ya que Teresa Campos quiso dejar caer lo mal que le habían sentado las fotografías publicadas de ella en la playa junto a Edmundo: “Me sacaron en bañador, espero que no seáis ninguno de vosotros”, a lo que su hija añadió: “No mamá, estos son los buenos”.

María Teresa Campos aprovecha las cámaras para pedir su ansiado programa

Enfados a un lado, la matriarca del clan Campos no dudó en aprovechar el momento para pedir una vez más su ansiado programa de televisión. Un proyecto que no llega y que la periodista espera desde la cancelación del ya mítico ‘Qué tiempo tan feliz’. “El público me puede permitir que me divierta un poco con otra cosa diferente”, se refería María Teresa cuando hablaba de su reality, y terminaba diciendo: “Pero tengo ya ganas de hacer un programa en plató”.

Pese a todos los deseos que María Teresa tiene de cara al nuevo año, la que fuera ‘reina de las mañanas’ reconoce que este viaje televisado ha sido mucho más que un mero pretexto para dar continuidad al formato. El ictus que sufrió en el mes de mayo hizo temer por la salud de la periodista, que tardó unos mese en recuperarse totalmente. “Parece que no ha pasado nada, pero ha pasado”, decía Teresa Madre y añade: “Para mí este viaje ha sido un reto personal, y siempre lo he consultado a mi doctor. Pese a que me dijeron que podía ir donde yo quisiera, reconozco que me horrorizaba pensar que me pasara algo fuera de España”.

Sin lugar a dudas, en todo momento se ha podido ver a una María Teresa Campos profesional que cuida al detalle cada uno de sus movimientos. Vestida de manera impecable hizo gala, por medio de su famosa asistenta María, de una gran hospitalidad hacia sus invitados, un tipo de figura mediática a la que no estamos muy acostumbrados a ver en España. Pese a llevar muchos años en televisión, ‘la Campos’ sigue remando a favor de obra, en este caso hacia su reality, y pone en su boca aquel dicho que popularizó en su día la gran Lola Flores: “Si haces algo y no hablan de ti…malo. Que hablen, aunque no sea bien“.