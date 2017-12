Ahora tiene 36 años, pero cuando terminó el primer ‘Operación Triunfo‘ en 2001, solo tenía 20. El espectacular e inesperado éxito del ‘talent show’ hizo que un jovencísimo Álex Casademunt amasara, como el resto de sus compañeros, cantidades ingentes de dinero nunca antes imaginadas en sus cuentas bancarias. Muchos miles de euros ganados de la noche a la mañana que, en su caso -como en el de la mayoría-, no dudó en invertir en su carrera musical. Seguir creciendo como artista era el mayor deseo del extriunfito y por eso, seis años después del final de ‘OT‘ y después de que se disgregara su grupo ‘Fórmula abierta‘, el catalán hizo una fuerte apuesta por producirse un disco en solitario. Una inversión que, finalmente, cayó en saco roto debido a una supuesta estafa.

Álex Casademunt a LOOK: “Invertí cerca de 27.000 euros y nunca los recuperé”

“Con 26 años, me gasté casi 30 mil euros de mi bolsillo para la producción de un disco y el tío al que pagué, desapareció con mi dinero“, revelaba el catalán en ‘Exclusiva Digital’ hace solo unos meses. Pero, ¿en qué ha quedado todo aquello? ¿Recuperó Álex la inversión? LOOK se ha puesto en contacto con el artista y con el productor con el cual trabajó en aquel proyecto malavenido, quienes, además de confirmar una de las vivencias más amargas para Casademunt en su despegue musical, confiesan que actualmente, su relación profesional está en un punto muerto.

Por un lado, Casademunt señala directamente con el dedo al productor con el que trabajó. “El tipo al que se los pagué es Ernesto Teruel, un tío que ha estafado a mucha gente. Estamos yendo a por él con los trámites judiciales pertinentes porque es un tío que tiene muy poca vergüenza”, contaba el artista. Sin embargo, actualmente nada parece haberse resuelto. “Invertí cerca de 27.000 euros y nunca los recuperé. Me llevaron a grabar a un estudio miserable en un domicilio de Madrid con cuatro aparatos muy cutres y aquel proyecto nunca llegó a puerto”, confirma Álex a LOOK.

Unas desavenencias que, tal y como revela el intérprete de ‘Te quiero más’ a LOOK nunca llegaron finalmente a los juzgados al existir una segunda persona involucrada en la polémica que complicó aún más la historia. “No les llegué a demandar porque con quien mas traté fue con Gabriel Oré, el otro productor musical que trabajaba con Ernesto. El domicilio donde grabé en Madrid era de Gabriel y tengo entendido que al final acabaron muy mal entre ellos por este tipo de asuntos. El caso es que yo nunca recuperé mi dinero”, confiesa.

El productor Ernesto Teruel se defiende: “Es como si vas a un restaurante, comes y como no te ha gustado la comida, no pagas”

Por otro lado, este digital ha querido ponerse en contacto con Ernesto Teruel para saber en qué lugar queda ahora su relación laboral con Álex Casademunt y con Gabriel Oré, el otro productor musical que presume de haber trabajado con David Bisbal, Chenoa o Juan Magán, entre otros reconocidos artistas. “Estas desavenencias sucedieron hace ya cinco o seis años y yo he hablado con Álex tiempo después, hará cosa de un año. Por eso, no entiendo que se hable de una mala relación“, comienza asegurando Teruel a LOOK sobre su relación con Casademunt. “Fue un proyecto que se dilató muchísimo porque al artista no le gustaba el montaje. Hubo desacuerdos técnicos y al final no salió adelante“, añade.

Sin embargo, el actual director creativo de ‘Let’s Music records’ se defiende de las críticas y carga contra el extriunfito. “Lo que pasó con Álex Casademunt es que no se le pagó porque él no estaba de acuerdo con el resultado, pero eso es como si vas a un restaurante, comes y como no te ha gustado la comida, no pagas. Eso fue lo que pasó. En cualquiera de los casos, era Gabriel Oré quien se encargaba de la parte económica de este proyecto y a mí nunca me pagó tampoco“, concluye este productor sobre aquellos 27.000 euros denunciados por Álex Casademunt, hoy “evaporados”.

La mala gestión de otros concursantes de ‘Operación Triunfo’

Pese a todo, Álex no es el único concursante cuyas finanzas quedaron maltrechas tras el éxito inicial del talent show. Otros compañeros de ‘Operación Triunfo’ no tuvieron mejor suerte con sus inversiones. Gisela, por ejemplo, ya confesó a LOOK que tuvo un “problema devastador” que le impidió realizar su sueño con el dinero que obtuvo tras el concurso. Ni siquiera pudo hacer un viaje o hacerse un autoregalo. Nada de nada. Geno, por su parte, revelaba hace unos meses en la revista ‘Lecturas’ que había sufrido numerosos apuros económicos tras salir de la academia: “No supe gestionar mis cuentas y me arruiné“. Ambos casos, unidos al de la ganadora, Rosa López, que aseguró no saber nada de lo que pasó con el dinero de su premio, empañaron la experiencia de participar en el concurso musical más famoso de la televisión. Desde aquello ya han pasado más de 15 años pero los hay, como Álex, que aún siguen pagando las consecuencias.