Las Campos sacan las uñas por su reality: “No perdemos categoría profesional”

El especial navideño de ‘Las Campos’ es el último gran estreno del 2017. El clan ha grabado la última entrega de su último ‘docu-reality’, apelativo que le gusta usar a María Teresa, en Nueva York y Miami. Una escapadita internacional en la que Terelu, Carmen y Teresa han disfrutado de la divertida Navidad estadounidense.

Para presentar el programa, la matriarca ha querido recibir a la prensa en su fastuoso domicilio madrileño. Vestida con un moderno traje de chaqueta blanco, ‘mamá Campos’ lucía radiante ante los medios congregados en el salón de su casa. Una felicidad en la que le acompañaron sus dos hijas. Terelu, muy navideña vestida de rojo, y Carmen, repleta de brillos, se sentaron frente a los congregados dispuestas a responder a cada una de las preguntas que hicieron los profesionales. No estaban tensas, no, pero sabían que cualquier pregunta incómoda podía acecharlas esa tarde y no era tarea fácil salir airosas. Las Campos saben desenvolverse entre la prensa, pero las críticas eran inevitables. Lo sabían.

Carmen Borrego defiende el proyecto y sale en defensa de su familia

De hecho, la pequeña de las Campos ha contado a LOOK, a pocas horas de la emisión del capítulo, cómo vive ella esta exposición mediática: “Me da mucha rabia lo que muchos insinúan. Esto no es caer más bajo. No estamos perdiendo categoría profesional por hacer este programa, ni mi madre, ni mi hermana ni yo”. Además, añade que para ella este proyecto responde a lo que el espectador “quiere ver”, un concepto que se adecúa a la tónica que maneja la televisión actual, según cuenta Carmen. También reconoce que pese a que se lo pasa muy bien grabando este programa, verse en pantalla le sigue produciendo cierta incomodidad: “No hemos visto el programa, nosotras lo vemos a la vez que todo el mundo. Disfruto mucho grabándolo, pero cuando lo veo editado y montado, me sigue dando pudor”.

La que en su día fuera la integrante del clan más desconocida, confiesa que su vida ha cambiado drásticamente desde la llegada del reality a su vida. “Mi vida personal es igual, pero sí ha cambiado mucho lo profesional. Que yo esté en la tele no significa que no esté deseando volver a estar detrás de cámara“, confiesa Borrego. Estas declaraciones van muy a la par de las de su madre, que dejó caer una vez más en la rueda de prensa las ganas que tiene de que llegue el programa que le devuelva a la parrilla televisiva de Telecinco. Ante las críticas que María Teresa ha recibido por exponer su vida a través del realiy, la periodista no dudó en responder de forma tajante: “La única manera de que te afecte un proyecto en televisión es que no te vean”.

Esta nueva entrega poco tiene que ver con el proyecto inicial de ‘Las Campos’. En un principio el foco de atención se centró en la relación sentimental que tenía María Teresa con Edmundo Arrocet y su implicación familiar con las hijas de la presentadora, mientras que en las demás entregas las hijas de la que fuera ‘reina de las mañanas’ han cobrado un mayor protagonismo.

Edmundo Arrocet, el gran ausente en este especial Navideño

La presentación de este capítulo especial, que tuvo lugar el pasado jueves, estuvo marcada por la ausencia del último integrante del clan Campos, Edmundo Arrocet. Nada más comenzar la rueda de prensa, María Teresa quiso quitarse la pregunta de encima y declaró, sin que nadie la preguntase, que su pareja no se encontraba porque estaba viendo a su hija que regresaba de un viaje a Tanzania.

Esta ausencia se suma al misterio que ha rodeado al chileno desde que comenzara su relación con María Teresa Campos. Una relación que parece sortear obstáculos y prevalece contra viento y marea. Pese a la no asistencia del novio de María Teresa, Terelu y Carmen posaban exultantes junto a su madre sentadas en uno de los salones de su vivienda. La histórica presentadora de televisión vive una segunda oportunidad tras sufrir un ictus el pasado mes de mayo.

Recuperada, guapa y con ganas de trabajar, ‘la Campos’ regresa por Navidad a la pequeña pantalla para regalar al espectador un programa divertido y repleto de anécdotas que seguramente darán mucho que hablar.