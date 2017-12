Las navidades se presentan turbulentas para Alba Carrillo. La ex modelo acaba de ver frustrada su demanda contra Víctor López, hermano de Feliciano. Alba acudió a los juzgados para acusar a su cuñado de falsedad documental, llegando incluso a asegurando en televisión que Víctor llegó a falsificar su firma en un contrato que se realizó a un empleado doméstico.

“Decía que había falsificado su firma en el contrato de la empleada del hogar que ella misma escogió. Obviamente no había nada de eso y esta es la razón por la que se ha archivado. Como ella se encargó de hacerlo público para tratar de machacar mi imagen, lo único que quiero es que sepa el final del asunto”, cuenta a LOOK Víctor López.

Alba, que ha confesado vivir uno de los momentos más tristes de su vida a consecuencia de sus desavenencias con Fonsi Nieto, pierde una de las batallas contra la familia López. De esta manera el juez toma partido por el demandado dejando a Alba en la estacada: “En el procedimiento de diligencias previas seguido en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón en virtud de denuncia de Alba Carrillo sobre una supuesta falsedad documental atribuida a Víctor López se ha dictado Auto el pasado 27 de noviembre por el que se decreta el archivo definitivo o sobreseimiento libre de la causa siendo este auto firme a día de la fecha”.

El hermano del tenista se estaría planteando demandar a su ex cuñada, y es que considera que la ahora colaboradora de ‘Sálvame’ habría intentado manchar su honor al hacer públicas las acusaciones de falsedad documental. “Todavía no he tomado una decisión“, aclara Víctor López.

Malo tiempos se ciernen sobre Alba Carrillo, que tras ver truncados sus planes para arremeter contra el hermano de Feliciano, tiene que hacer frente a la demanda de Fonsi Nieto, que pide la custodia de su hijo. Un 2018 repleto de curvas para la ex modelo.