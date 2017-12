“He llegado a tener dolores físicos por el agotamiento, si me lo hubieran dicho antes quizás no hubiera tenido hijos“, así es como Samanta Villar ha vuelto a levantar polémica en el ‘Chester’. La periodista se ha sentado junto a Risto para repasar su carrera profesional y contar como lleva su papel de madre. En enero del año pasado Villar publicó ‘Madre hay más que una’, un libro donde contaba algunos de los aspectos más negativos de la maternidad tras traer al mundo a sus gemelos. Desde aquel momento la presentadora se convirtió en el blanco de la crítica de muchas mujeres que consideraron que su testimonio no era positivo para la sociedad. “Siempre somos las mujeres quienes juzgamos a otras mujeres, y si no somos como ellas quieren ya eres una oportunista, mala madre… No sabes la cantidad de mujeres que se han acercado para darme las gracias por contar esto“, se defendía Samanta frente a Risto hablando del tema.

Según Samanta existe una gran diferencia entre lo que se le cuenta a una mujer sobre la maternidad a lo que verdaderamente es en realidad, algo que trata de combatir con su testimonio: “Lo que yo digo es que solo nos han contado una parte de la verdad, solo lo bonito. Nadie te dice que hay un momento donde dices…¿Pero qué he hecho con mi vida?, y ese momento llega”.

La presentadora de ‘Samanta y’ confiesa adorar a sus dos pequeños, una cosa que parece no estar reñida para reconocer que la maternidad de alguna forma le ha “detrozado” su vida tal y como ella la tenía construida antes de la llegada de sus hijos. “A muchos padres les entra la culpabilidad por no sentir todo lo bonito que les explicaron antes de tener los niños”, cuenta la periodista tras recibir en plató a una mujer miembro de un grupo que aboga por la maternidad, que considera inadecuada su postura pública ante el tema. Samanta, con un tono algo más elevado, no ha dudado en responder y justificar su postura a esta mujer añadiendo su parecer: “Somos la mujeres las que tradicionalmente han educado a la sociedad, y establecemos pautas morales. No somo conscientes de la trascendencia de lo que hacemos en este aspecto”.

Samanta se arrepiente de engañar al público en ’21 días’

Más allá de su recién estrenado papel de mamá, Samanta es una de las mujeres más guerreras de la televisión. Su fiereza y atrevimiento la ha hecho destacar en este complicado mundo y salir reforzada de cada uno de sus proyectos. La conocimos más a fondo con el programa ’21 días’, donde pudimos ver como la catalana se enfrentaba cuerpo a cuerpo con las realidades más adversas. El formato le trajo el halago y la crítica más mordaz, una vivencia de la que también ha hablado: “Con este programa me dijeron era muy egocéntrica y que todo lo que hacía era una pantomina. Yo me dedico a contar grandes historias”, a lo que Risto respondió: “Pero que también serían grandes sin ti”. Ante esta respuesta la presentadora no ha titubeado y ha contestado rápidamente al publicista: “No, porque yo soy muy buen personaje”.

Una de las entregas más polémicas del mítico formato fue el ’21 días haciendo porno’, un programa anunciado a bombo y platillo que creó una gran expectación, ya que muchos creyeron que la presentadora se atrevería a protagonizar alguna escena de cine para adultos. Finalmente esto no fue así del todo, ya que la catalana tan solo se atrevió a ayudar a la producción de esos rodajes. “Jugamos con la ambigüedad, reconozco que hicimos publicidad engañosa. Yo después de eso me prometí que era algo que jamás volvería a hacer”, responde Samanta a Risto cuando este le recuerda el enfado que supuso este hecho para una parte de la audiencia.

Al margen de toda polémica, Samanta Villar demuestra en cada espacio televisivo al que va que es una mujer que pisa fuerte. Potentes convicciones y una gran capacidad para trascender más allá del televisor la han convertido en una de las grandes comunicadoras de nuestro país, un título que pese a la maternidad está empeñada en seguir manteniendo.