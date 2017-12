Terelu Campos continúa imparable. La hija de María Teresa no deja de sorprender en lo que respecta a su pasado amoroso, y esta vez lo ha hecho en ‘Mi casa es la tuya’. Bertín Osborne tuvo como invitados de su programa a los protagonistas de la última película producida por Mediaset, ‘Perfectos desconocidos’. Ernesto Alterio, Juana Acosta, Dafne Fernández y Pepón Nieto, disfrutaron de una agradable velada en la casa de Bertín acompañados por Fabiola y Arévalo, que fue a reconciliarse con su amigo.

Dafne Fernández dio la idea de que cada uno de los participantes de la entrevista pusieran su teléfono móvil al alcance de todos y así los presentes pudieran escuchar o leer las conversaciones de quienes contactan con ellos, una manera con la que de alguna manera se ‘tematizó’ la noche a favor de la película que acaban de presentar. Una de las personas que se pusieron en contacto con Bertín fue Terelu, quien mediante un whatsapp contó a su amigo Bertín la oleada de rumores que se estaban tejiendo a su alrededor.

“Desde que estuve en tu programa me están llamando de todos los lados para preguntarme si estuvimos juntos”, escribía la colaboradora a raíz de que en el programa dedicado a María Teresa Campos, Carmen Borrego dejó caer que entre su hermana y el cantante de rancheras hubo en su día una historia de amor. El mensaje creó mucho revuelo entre los presentes, e instantes después Terelu llamó a Bertín para conversar sobre lo ocurrido. “Se ha liado parda, no paran de acribillarme a llamadas para preguntarme si estuve contigo”, decía Terelu, mientras que Bertín le contestaba tajante: “Di la verdad, di con quien estuviste. Yo estuve con un amigo de Bertín, y listo”. La colaboradora de ‘Sálvame’ confirmó lo que dijo Osborne, y que en realidad no mantuvo una relación amorosa con él sino con su amigo.

Ante esto Fabiola, que estaba escuchando la conversación, quiso saber el nombre del afortunado que pasó por los brazos de Terelu, a lo que esta respondió: “Yo no te lo digo ni muerta, que te lo diga tu marido”. Tras estas palabras, la hija de la Campos fue avisada de que su conversación había sido escuchada por varias personas y se despidió.

Un juego que dio a conocer algunos secretos

Dejando a un lado la aparición estelar de Terelu, los actores presentes en esta cita también contaron algunos ‘secretillos’ que jamás antes habían revelado. Pepón Nieto reconoció que en alguna ocasión había mentido sobre su edad a la hora de ligar, algo que no pareció importarle copa de vino en mano.

Por su parte Juana Acosta confesó que para meterse en su personaje de la película, rodó todas las escenas sin llevar ropa interior. Un detalle que hizo muchas gracias a sus compañeros y en especial a su marido, Ernesto Alterio, quien contó una desagradable experiencia sentimental pasada, donde su ex novia le llamó con el nombre de otro hombre, más concretamente el de su mejor amigo con quien esta había tenido un ‘affaire’ sin el saberlo.

Dafne Fernández, además de decir que su marido y ella guardan mutuamente todas sus contraseñas, reveló que cuando era pequeña quiso concursar en el programa ‘Menudas Estrellas’, que presentaba Bertín Osborne. Dafne y su hermana estaban decididas a aparecer en el espacio de Antena3 imitando al grupo ‘Las Grecas’. A Bertín este detalle le hizo tanta gracia que terminó cantándole la sintonía del mítico programa.

[Músico, jugador de rugby y relaciones públicas: así es el desconocido novio de Pepón Nieto]

Por último Fabiola, también presente en la cena, confesó que durante una época de su vida estuvo muy enamorada de un chico gallego al que conoció por Internet. “Nunca lo vi, pero cuando lo dejamos lo pasé fatal”, contó entre risas la esposa de Bertín. Unas confesiones que venían como anillo al dedo a esta entrega de ‘Mi casa es la tuya’, que se ha dedicado principalmente a presentar ‘Perfectos desconocidos’, una producción de Mediaset que está cosechando una buena acogida en la gran pantalla.