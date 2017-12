“Iba a venir, pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido”, así disculpa Ana Boyer la ausencia de su hermano Enrique Iglesias en su reciente boda con Fernando Verdasco en Mustique. Lo cierto es que ese fue uno de los pocos detalles que no trascendió antes del gran día, nadie esperaba que Enrique no estuviera allí, incluso se hablaba de la que sería la primera vez que se fotografiase a todos los hijos de Isabel Preysler Juntos. Pero no pudo ser.

La periodista Sandra Aladro ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ la verdadera razón por la que no pudo estar allí. Y no, no se trata de un motivo laboral ni de una negativa a participar en la exclusiva. Se trata de no hacer distinción entre sus hermanos. Enrique le habría explicado a Ana que en su momento no acudió a la boda de Julio José, con el que también tiene una buenísima relación, por no encontrarse con su padre, Julio Iglesias, con quién las cosas entonces no estaban del todo bien. Por ello le parecía feo estar ahora en la boda de Ana y hacer esa distinción con respecto a su hermano. Ella lo ha comprendido, puesto que en la revista ‘Hola’ declara “somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así”.

De hecho, Ana y Fernando volaron un par de semanas antes de la boda a Miami para disfrutar de unos días junto a Chabeli, Enrique y Julio que residen allí. Acogieron a Tamara y a Ana que hicieron una parada antes de coger un jet privado con destino Mustique. De manera que la armonía sigue reinando entre los hermanos Preysler.

Todos se alegran de que Ana sea feliz y les gusta Fernando como cuñado. Los recién casados ahora continuaran su vida con normalidad, viajando de torneo en torneo y pasando las pocas temporadas de descanso entre Catar, donde han fijado su residencia habitual y Madrid donde ambos tienen a sus familias.