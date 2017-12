Incómoda y algo fría, así es como hemos podido ver a Pamela Anderson (50 años) junto a Risto Mejide (43 años). Su aparición en el ‘Chester’ ha dejado un insípido sabor de boca al presentador, que tras la entrevista ha confesado creer que no había caído demasiado bien a Pam. Esta canadiense es sin lugar a dudas uno de los mitos eróticos más relevantes del último siglo, algo que lleva con mucho orgullo: “Me gusta ser sexy, ¿hay algo de malo? No me gusta que una feminista o cualquier persona me diga como tengo que ser como mujer”.

Su atractivo físico la catapultó al estrellato, un lugar desde el que ha podido conocer a algunos hombres poderosos de la industria del cine que, en algún momento, según ella, habrían intentado sobrepasarse. Este es el caso del productor Harvey Weinstein, quien está en el punto de mira después de que varias actrices le acusasen de acosador sexual. “Es un hombre que intimida muchísimo, no es una persona agradable. Yo hice una película con el y al principio me negué porque utilizaban un perro, yo soy muy consciente de la explotación que sufren los animales en los rodajes y no quería participar. Luego Weinstein me dijo que si no lo hacía nunca actuaría en Hollywood y al final acabé aceptando“, ha contado Pamela a Risto. Además, añade que este caso no es aislado, y cree en la veracidad de los casos que cada día se van reflejando en los medios americanos: “Hay muchos más, en mi vida me han intimidado mucho en ese aspecto. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores tienen personas como Harvey Weinstein. Hay que ser lista y saber esquivar”. La chica Play Boy por excelencia ha contado en el chester algunos de los momentos durante su carrera en los que se ha sentido presionada por algún hombre: “Me ofrecían subir a una habitación para hablar de un papel o me han ofrecido muchísimo dinero para compartir un jacuzzi con alguien…al principio yo era muy ingenua pero al final hice lo correcto y ha sido la clave para que me acabasen respetando en esta industria”, afirma Anderson y añade: “Hay mucha gente que está muy desesperada y creen que esa es la única manera para conseguir las cosas”.

Pamela Anderson, la ‘salvavidas’ de la independencia catalana

Mucho se ha hablado de la sorprendente amistad entre Julian Assange, creador de WikiLeaks, y Pamela. Tanto es así que muchos medios insinuaron un posible noviazgo, algo que jamás se ha confirmado. Según ha contado la vigilante de la playa a Risto ambos parecen encontrarse muy a gusto el uno con el otro: “Cuando voy a verle hablamos durante cuatro o cinco horas sobre cosas importantes de índole mundial. Hablamos de España, de Cataluña, de Inglaterra…”. El creador de WikiLeaks, que se encuentra desde hace cinco años asilado en la embajada de Ecuador en Londres, ha demostrado públicamente su apoyo a Puigdemont en el desafío catalán, un tema del que Pamela también ha querido dar su opinión: “Espero que el pueblo catalán pueda decidir y pueda votar. Deberían poder hablar su propio idioma, elegir a su presidente…hay muchas ‘Españas’ dentro de España parece, el mundo entero está muy pendiente de esto”. Ante la curiosidad de Risto, Pamela ha contado como son sus encuentros personales con Assange, unas citas en que se realizan con total discreción: “El suelo recibirme en vaqueros y con el pelo enmarañado, está muy dedicado a sus cosas. Espero que Estados Unidos se dé cuenta de que ha hecho más bien que mal”.

En la entrevista, Pamela ha querido dedicar unas palabras al fallecido Hugh Hefner, fundador de la revista Play Boy y amigo personal de la actriz: “Era un hombre increíble, a la gente le gusta demasiado juzgar”. Un poco más tranquila de lo que fueron sus años más locos a finales de los noventa y comienzos del dos mil, la explosiva rubia se ha trasladado a vivir a Francia, lugar donde dice encontrarse muy feliz. Actualmente dice encontrarse muy implicada en labores benéficas, como la causa animalista de la que es embajadora.