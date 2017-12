Entre la espada y la pared. Así es como se ha debido sentir Anna Simón el pasado martes durante la emisión de ‘Zapeando’. Frank Blanco, presentador del programa, se ha salido del guión para hacer referencia a la vida privada de la catalana, un hecho que no parece haberle gustado demasiado. “Ese chico dice que ahora que estás soltera…”, dijo el locutor dirigiéndose hacia Anna, a lo que se sumó Cristina Pedroche lanzando una pregunta: “¿Pero estás soltera?”. Con un claro gesto de incomodidad en su rostro la rubia intentó esquivar este momento respondiendo: “Oye yo si queréis que dé exclusivas…Eso se paga”. Era más que evidente el mal trago que Anna Simón estaba pasando, por lo que su compañera y amiga Ana Morgade desvió la atención y lanzó el órdago a Blanco añadiendo: “En este programa hay un presentador al que se le va el texto bastante a menudo“.

A falta de confirmación oficial por parte de la de Lloret sobre si está o no soltera, lo cierto es que la presentadora siempre ha guardado con mucho recelo todo lo referente a su vida privada. Varios han sido los hombres que han sido relacionado con ella, pero jamás ha querido dar muestra de su amor frente a los medios. Marc González, cámara del programa ‘Salvados’, se postuló como su último novio oficial, pero ella corrió a desmentirlo para no “meter en un lío a un hombre que igual estaba casado”. En aquellas declaraciones a Yotele, aseguraba que él, Marc, no era su pareja, y se preservaba para sí la identidad del verdadero afortunado.

Sea como fuere, todo apunta a que ahora Simón volvería a estar soltera, superando la ruptura gracias a, entre otros, sus compañeros de Zapeando que, bromas aparte, están siendo el mejor apoyo de la colaboradora.