Cayetano Martínez de Irujo desvela quienes fueron las personas que le alejaron de Carmen Tello

Muy emocionado. Así es como Cayetano Martínez de Irujo se presentó el pasado lunes en la presentación del mausoleo de su madre ubicado en la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Las lágrimas que recorrían el rostro del hijo de la duquesa contrastaban con la ausencia de sus hermanos Eugenia y Jacobo, un hecho que ha hecho saltar los rumores de crisis familiar. Al acto acudieron algunas de las personas más importantes de la vida de la duquesa como sus hijos Carlos (actual duque de Alba), Fernando y Cayetano, su viudo Alfonso Diez y Carmen Tello. La mejor amiga de Cayetana de Alba parece haber recuperado la armonía con algunos de los hijos de la aristócrata, una relación que se rompió tras su muerte y que provocó incluso que la mujer de Curro Romero no asistiera al funeral. “Con el tiempo lo he hablado con Carmen y ella ha demostrado estar al 100% con mi madre. Carmen ha colaborado con nosotros codo con codo en este homenaje”, confiesa a LOOK Cayetano Martínez de Irujo.

En ‘El Programa de Ana Rosa’, Tello realizó unas reveladoras declaraciones sobre su reconciliación con el hijo de su amiga: “Las cosas se han puesto en su sitio y se ha dado cuenta de que yo quería a su madre de verdad. Se ha visto influenciado por gente que lo quería mal“. Una conversación entre las dos partes habría sido suficiente para que Cayetano enterrara el hacha de guerra con Carmen, un conflicto que vendría provocado por terceras personas según cuenta la amiga de la duquesa. LOOK se ha puesto en contacto con el conde de Salvatierra y este no ha dudado en desvelar quienes fueron las personas que le hicieron pensar mal de la mujer de Curro Romero “fueron personas de servicio, la gente que rodeaba a mi madre las que hicieron que me equivocara con Carmen”. Apostilla en su defensa que “tuve que sostener cosas complicadas de mi madre en aquella época. Tanto económicas como personales”.

Ahora todo eso forma parte del pasado. Ambos han enterrado el hacha de guerra y juntos han dado todos los pasos necesarios para que la Duquesa descansara junto a una escultura que hiciera justicia a su grandeza.

[Eugenia y Jacobo Fitz-James, los grandes ausentes en el homenaje a la Duquesa de Alba]

Saltan las alarmas de crisis familiar tras el homenaje

Unas relaciones se arreglan y otras se rompen. En el homenaje ha llamado la atención la ausencia de dos de los Alba, concretamente de Eugenia y de Jacobo. Este último no solo no asistió al acto, sino que tampoco participó en la financiación de la lápida de su madre. “Si mis hermanos no han querido acudir y en el caso de Jacobo participar económicamente es cosa suya”, dice Cayetano y reitera: “cada uno es consciente de sus actos. Eso ya…cada uno sabe lo que hace”. Estas palabras dejan entrever un alejamiento entre los hijos de la duquesa. Un enfriamiento que podría estar relacionado con ciertas discrepancias en el reparto de la herencia sobre todo por parte de Jacobo, que habría considerado no salir bien parado.