Norma Duval se pronuncia sobre el juicio de su novio, Matthias Kühn

Norma Duval (61) ha dado la cara por su novio, Matthias Kühn (49). Lo ha hecho al amadrinar la campaña solidaria de ‘El día del cuidador’ que conciencia a la sociedad para prestarle atenciones a nuestros mayores. En su caso, Norma ha aprendido “que la vida se pasa enseguida y hay que vivirla”. Habla de su madre, que padece alzheimer desde hace ocho años. Pero también se refiere al magnate, recientemente imputado por defraudar supuestamente a Hacienda 3,73 millones de euros.

Cabe recordar que el alemán tuvo varios fracasos empresariales antes de afrontar su problema con Hacienda, pero que no por ello ha perdido muchas de sus empresas, como es el caso de la de Kuhn & Partner International Property Consultans S.L, responsable de gestionar a través de la marca comercial Matthias Kühn Premium Selection, el alquiler de la paradisiaca isla de Tagomago. Al margen de su deber fiscal, es precisamente esta paradisíaca isla privada de 900 metros situada en Ibiza la que le está ocasionando más quebraderos de cabeza al empresario. Kühn se enfrentaría a dos posibles años de cárcel por haber atentado, según el fiscal, contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio por acondicionar “la única isla privada de Baleares”. Por ello, su novia se ha querido pronunciar al respecto con la prensa.

“El asunto está pendiente de resolución y hay que respetar a la justicia. Francamente, un tema penal por un muro y un solar… me reservo y más cuando están pasando cosas tan gordas en este país y con tanta otra gente que debería ir a la cárcel. Medio Ambiente dio el visto bueno y dijeron que estaba todo bien. Es una infracción urbanística pero no es nada grave. Entiendo que pueda haber una multa. Pero como he dicho, tengo respeto a la ley y espero su resolución”, ha expresado la vedette sobre este asunto. Además, Norma ha querido añadir que “Tagomago está preciosa” y se indigna cuando, a su juicio, “en otras zonas de Ibiza se cometen barbaridades y nadie dice ni hace nada. Es una vergüenza”.

Sobre una futura boda con Matthias Kühn: “Me tomo la vida de otra manera”

Por otro lado, sobre la crisis sentimental que atravesó con el empresario hace ya dos años, Norma reconoce “tomarse las cosas de otra manera y vivir el día a día”. “Si me caso tiene que ser muy definitivo. No quiero dar ese paso sin tenerlo claro y no me quiero volver a divorciar. Por lo demás todo muy bien, él está en su trabajo y yo en el mío. Vivimos el día a día”, recalca.

Alejada de los focos en estos últimos tiempos, la actriz de revista comenta que ahora solo acude a actos “porque le apetece” o “porque realmente tengan que ver con tu profesión”. “Necesito tiempo para mí y no quiero tener la obligación de aparecer”, concluye en su cita con los medios.