Al final ha sido frente al Palau de la Generalitat y en plena vía pública. Todo lo que Álvaro de Marichalar no pudo terminar de defender en su última entrevista en televisión, lo ha hecho ‘cara a cara’ y frente a un independentista que le increpó en Barcelona, donde el noble reside desde hace solo unos días. “Llegó envalentonado al verme con la bandera española y la de la Unión Europea, acompañado de unas mujeres y con ganas de amedrentarme“, comienza relatando el aristócrata en conversación con LOOK. “Pero después accedió al diálogo. Estuvimos allí unas cuatro o cinco horas y me llegó a decir que nunca nadie le había hablado como lo hice yo. Le he terminado mandando un mail a la dirección que me facilitó para esgrimir lo que pienso acerca del independentismo en Cataluña”, continúa.

Álvaro de Marichalar asegura con estas palabras que “somos los ciudadanos los que nos tenemos que implicar, ya que ningún político lo hace”. Se siente satisfecho de haber logrado “hacer entrar en razón” a un independentista que, según sus palabras, no llegó precisamente de la manera más amistosa, pero que terminó fundiéndose en un abrazo con él después de dialogar “delante de policías y de todos los que pasaban por allí”.

“Si ahora viene un gamberro de la CUP, a mí me da la risa”

Y es que Marichalar se ve capacitado para mantener este diálogo y acercar posturas, ya sea en un plató de televisión o a pie de calle en la misma Barcelona, ciudad a la que acaba de mudarse desde Moscú, donde vivía hasta ahora. “Desciendo directamente de Jaime I el Conquistador, Conde de Barcelona, y mi tío fue un coronel que luchó contra la ETA y que fue asesinado en 1981. Más miedo del que ha vivido mi familia no se puede tener. Por eso, si ahora viene un gamberro de la CUP a mí me da la risa“, justifica.

Esto lo hace para después elogiar la actitud abierta al diálogo de independentistas como Michael, el joven que terminó aceptando escuchar el punto de vista del noble ante el conflicto que ha mantenido en vilo al país en estas últimas semanas. “Hay mucha gente engañada. Yo mismo cuanto más navarro me siento, más español soy”, sentencia en este digital. Además, advierte que el problema catalán deriva de “el dichoso 3% de mafia organizada disfrazada de agrupaciones culturales que utilizan las creencias y sentimientos de los catalanes para enfrentarnos, sin importarles actuar contra la inteligencia, contra el sentido común, contra la Historia y contra la verdad”.

El ‘cara a cara’ que terminó en abrazo

Sobre este punto añade: “Hay que pedir a las buenas personas de todas las asociaciones y grupos que no consideren enemigos a quienes no piensan como ellos y sobre todo que no se dejen manejar y engañar. Que no acepten nunca el pago; la presión o la coacción de los corruptos del 3%. Dentro de estos grupos hay mucha gente que, al final, son buenas personas”.

No concluye su diálogo sin advertirle a Michael,a los que piensan como él y también a este digital, que en su caso, ser noble no le impide tener un punto de vista “objetivo” de la realidad española actual. “La nobleza es una actitud ante la vida. Cualquiera puede ser noble si decide actuar noblemente. Mi madre siempre nos decía que no hay mayor nobleza que la virtud”. Estos fueron los argumentos que compartió con el independentista y que sirvieron para terminar ‘el cara a cara’ con un sentido abrazo a la vista de multitud de transeúntes catalanes.