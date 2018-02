Color, alegría y, sobre todo, imaginación. El tiempo se agota y, a escasos días de dar el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más divertidas del año, la Fiesta de Carnaval, es momento de ir pensando en encontrar un original disfraz con el que sorprender al resto de invitados. Para ello, olvídate del típico atuendo de última hora, que año tras años se repite, como el de superhéroe, enfermera o bruja improvisada, y demuestra que estás a la última con tu estilismo.

Desde hace varios años, la actualidad es la encargada de marcar la inmensa mayoría de disfraces que vemos por las calles. Basta con dar rienda suelta a la imaginación y pensar en algunos de los personajes que han ‘reinado’ durante los últimos meses para convertirte en el auténtico rey de los Carnavales.

Stranger Things

Con el aterrizaje de la segunda temporada en Netflix, Stranger Things ha vuelto a convertirse en uno de los fenómenos del momento. Si tu idea es intentar alzarte con el título a mejor disfraz en solitario y, además, dispones de poco tiempo y recursos, puedes optar por caracterizarte como su famosa protagonista, Eleven.

Si, por el contrario, prefieres disfrutar de la fiesta en grupo, puedes inspirarte en la pandilla de amigos al completo formada por Will, Mike, Dustin y Lucas al más puro estilo Cazafantasmas.

Big Little Lies

Big Little Lies es la sorpresa de la temporada. La ficción de HBO protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern y Shailene Woodley está en boca de todas y es la oportunidad de recrear una de las escenas más emblemáticas de su primera temporada: el evento social donde los padres de los alumnos deben asistir vestidos de Audrey Hepburn y Elvis Presley. Los icónicos actores se meten tanto en el papel de los personajes que se atreven hasta a cantar encima del escenario… ¿Y tú?

El cuento de la criada

The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada, en español) también está reuniendo a un importante ejército de fans. La ficción, basada en una de las obras de la escritora Margaret Atwood, narra cómo unos políticos teócratas llegan al poder de Estados Unidos, que pasa a denominarse república de Gilead. En ella, conviven diferentes castas y una de ellas, a la que pertenece su protagonista, es la de las ‘criadas’, fácilmente reconocibles por su vestimenta: atuendos de color rojo, símbolo de fertilidad.

We Can Do It

Con el feminismo en uno de sus momentos más despuntantes, y tras la muerte de uno de sus grandes iconos, Naomi Parker Fraley, la mujer que inspiró el cartel We Can Do It durante la Segunda Guerra Mundial, puedes sacar tu lado más reivindicativo recreando a uno de los emblemas del movimiento.

Basta con vestirse con un mono azul y un pañuelo rojo de lunares blancos, arremangarse y, por supuesto, sacar músculo.

Donatella Versace

En los últimos meses, la familia Versace se encuentra en rigurosa actualidad, en especial, Donatella. Ante el inminente estreno de la segunda entrega de American Crime Story, que narra el asesinato de Gianni Versace, la diseñadora italiana ha acaparado más de un titular al mostrar su malestar ante la producción de Netflix.

Peluca rubia platinada, ‘outfit’ negro de pies a cabeza, alguna decoración metálica y, por supuesto, ‘smokey eye’ serán elementos suficientes para meterse en la piel de la emblemática Donatella.