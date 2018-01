Marion Cotillard está irreconocible. Rara es la ocasión en la que la actriz francesa pasa desapercibida en ‘photocalls’ y alfombras rojas y, una vez más, Marion se ha vuelto a convertir en uno de los principales objetivos en la place Vendôme, donde la firma de joyería Chaumet acogió la gala Révélations de los Premios Cesar.

La intérprete parisina, que habitualmente apuesta por una línea sobria y sofisticada, sorprendió con su look más rompedor hasta la fecha. Marion, que estuvo arropada por otras compañeras de profesión como Diane Kruger o Monica Belluci, apostó por un estilismo puramente ochentero protagonizado por unos hipnóticos pantalones con hologramas de la nueva colección de Balmain, que acompañó con jersey ‘crop’ negro y botines de Saint Laurent.

Sin embargo, las prendas no fueron los únicos elementos de la imagen de Cotillard que llamaron la atención. La ‘celeb’, que recientemente se sumó a la fiebre por la melena platina, sacó su lado más ‘grunge’ con un peinado al que no nos tiene acostumbrados. Bien es sabido que, tanto en el universo de la moda como en el de la belleza, las tendencias siempre regresan y la actriz lo volvió a demostrar al decantarse por uno de los looks ‘beauty’ con las trenzas como gran aliado, que más pasiones levantaron allá por 2013.

Así, con la mitad derecha del pelo recogido en dos trenzas mohicanas y la mitad izquierda, con pelo suelto, obra de su estilista Frederic Birault, la actriz de La vida en rosa dejó sin palabras a todos los asistentes a la gala Révélations de los Premios Cesar.

Una nueva imagen vanguardista, urbana y con toques ‘hippie chic’ poco habitual en la oscarizada intérprete, que no sabremos si mantendrá en futuras ocasiones.