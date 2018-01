Operación Triunfo ha recuperado aquel fenómeno que había perdido energía según sumaba ediciones. La renovada entrega del ‘talent’ musical, que se estrenó el pasado mes de octubre, ya no solo es noticia por las expulsiones, nominaciones o grandes actuaciones. Su éxito ha traspasado la pantalla, se alimenta en las redes y se cuela hasta en secciones que hablan de moda y tendencias.

Lo hizo cuando la prensa especializada cayó rendida ante el vestido de lentejuelas que Amaia lució en la novena gala, para defender en el escenario un complicado Shake it Out de Florence + The Machine, así como con la colección de camisetas que una firma ha dedicado a las frases más desternillantes de la navarra. Pues bien, ha vuelto a pasar.

Los chicos de la academia dejaban las aulas para entregarse a una de las actividades más comunes a principios de año: las rebajas. Tarjeta regalo en mano y con una planta de unos conocidos almacenes a su completa disposición, los ‘triunfitos’ tenían una hora para hacerse con las últimas tendencias.

Indecisos, a ratos, abrumados, otros, los jóvenes correteaban con prendas en la mano como si de una ‘gymkana’ se tratase. Ahora bien, pese al ‘caos’, parece que están al día de lo que se lleva y sus compras atinaban con lo que dictan las tendencias del momento. Veíamos así a Ana enamorada de un jeresey de ochos, una prenda versátil que este año ha ganado enteros al combinarse con faldas midi, o a Miriam incapaz de decidirse en la sección de calzado, pero muy lanzada a llevarse unas plataformas, suela que pisa con fuerza este año.

También a Aitana, encantada con un abrigo negro con detalle de pelo, tejido que no puede llenar más escaparates este invierno, y una camisa con bordados florales, otro ‘hit’ del momento.

Los cuadros tampoco han faltado en las elecciones de los chicos de OT. Ana buscaba sin éxito un ‘jogger’ con uno de los estampados más repetidos de la temporada y Amaia elegía un abrigo que también tenía el cuadro, en clave más sutil, como protagonista.

El terreno masculino no se quedó atrás. Agoney, Alfred y Roi arrasaron con prendas de guiños juveniles, como un clásico abrigo camel con detalle de capucha de algodón, botas de aire militar o ‘bikers’ de cuero.