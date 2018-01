El último look viral de Pilar Rubio no es un minivestido y te va a encantar

Pilar Rubio continúa haciendo caso omiso a las críticas. Son muchos los ‘haters’ que juzgan su ‘atrevido’ estilo premamá, pero son más los que demuestran un apoyo incondicional a la colaboradora de El Hormiguero publicación tras publicación. Todo este cariño por parte de sus ‘followers’ ha quedado reflejado en su último ‘post’ en Instagram, donde ha compartido un look de lo más invernal protagonizado por un divertido gorro de lana con pompón, que ha recibido una oleada de comentarios positivos.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el Ene 4, 2018 at 1:07 PST

Con jersey blanco de lana, pantalones con raya lateral y un bonito gorro con cenefa multicolor, la presentadora daba los buenos (y fríos) días a sus casi dos millones de seguidores en la plataforma. Un estilismo con el que Pilar, además de hacer frente a las bajas temperaturas, se ha mostrado más alegre y radiante que nunca gracias al favorecedor look ‘beauty’ que lo acompaña. Ojos fuertemente marcados, colorete y gloss rosa han sido aliados más que suficientes para potenciar al máximo la belleza natural de la colaboradora.

Así, Pilar, que espera la llegada de su tercer hijo junto al futbolista Sergio Ramos, ha lucido un ‘outfit’ que quizás difiere de la línea habitual a la que nos tiene acostumbrados. La misma que tan duramente ha sido criticada durante las últimas semanas. Y es que, mientras sus looks premamá han ocupado más de un polémico titular de estilo, la colaboradora de El Hormiguero no ha dejado de defender su derecho a vestir sin tener que rendir cuentas a nadie. “No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo, a mí me gusta y ¿por qué no? Me siento bien. Qué pasa, ¿qué porque estés embarazada tienes que llevar un saco de patatas?“, respondía Pilar a todos aquellos que han criticado los looks ajustados o, para algunos, excesivamente cortos que ha lucido desde que anunciara su embarazo.

Sea como sea, con este último ‘outfit’, que reúne alguna de las tendencias del momento, Pilar ha conquistado una vez más a sus seguidores. ¿Tú también quieres conseguir el look inspirándote en la imagen de la colaboradora? ¡Toma nota!

Gorro de ochos con pompón de piel sintética en rosa, de Asos (6,99 €).

Pantalón de franela con rayas laterales, de Zara (25,95 €).

Jersey blanco de punto, de Pimkie (23,99 €).