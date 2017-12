Se admiten apuestas. Poco o nada se ha filtrado sobre el vestido con el que Cristina Pedroche pretende congelar los televisores la noche del próximo 31 de diciembre. Se dice que será el más atrevido y, sin embargo, se nos antoja difícil pensar en diseños más impactantes que los que la presentadora ha lucido en estos años.

De blanco, con capa, encajes, transparencias, espaldas tatuaje… en la redacción de LOOK tenemos nuestra quiniela particular, pero ¿y si Pedroche se ha guardado un as en la manga que nada tiene que ver? Esa pregunta nos ronda especialmente la cabeza desde que hemos descubierto su look de Nochebuena.

Feliz Navidad a todos 😍🎉❄️🎁🎄 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el Dic 25, 2017 at 3:16 PST

Minivestido de glitter negro y escote. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Ahora bien, se ha coronado con los complementos. La vallecana ha cubierto su cabeza con un gorro en forma de árbol de Navidad, con espumillón y luces; sin bolas, eso sí, un accesorio que ha preferido reinventar en forma de pendientes y detalles en sus sandalias de pulsera.

Si Pedroche pretendía no pasar desapercibida, de nuevo lo ha conseguido. Ha completado su look con un labial burgundy con acabado glitter y el efecto brilli-brilli del momento, el que ofrece kira kira. Se trata de la app que tiene enamoradas a todas las celebs, desde Kendall Jenner a Rosie Huntington-Whiteley, y a la que la propia Pedroche ya había caído rendida.