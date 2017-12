Eva González está en su mejor momento. Además de continuar cosechando éxitos profesionales, la presentadora de MasterChef, que regresa esta noche al ‘prime time’ de TVE, se encuentra inmersa en la recta final de su embarazo.

Desde que anunciara su estado el pasado mes de agosto, Eva no ha dejado de sorprender con sus estilismos. A escasos días para dar la bienvenida oficial a la Navidad, la ex Miss España, que próximamente se convertirá en madre por primera vez junto al torero Cayetano Rivera, se ha anticipado a las Fiestas en la presentación de la Gala de Navidad de Televisión Española, donde ha conquistado con uno de sus looks premamá más sofisticados hasta el momento.

Durante la velada, Eva ha deslumbrado con un espectacular vestido negro de manga larga de terciopelo con detalles dorados en los puños, que dejaba a la vista su tripita de casi 8 meses. El terciopelo es una de las tendencias estrella de cara a los looks de fiesta y no es la primera vez que la presentadora apuesta por un modelo con el tejido más sofisticado como protagonista.

Ya lo hizo durante la Gala de los Premios Iris, donde Eva impactó con un vestido largo de velvet rojo firmado por Antonio García, que destacaba por su escote en la espalda.

La presentadora del ‘reality’ culinario ha combinado su estilismo con unas sandalias en color crema y llamativo ‘earcuff’. Para el look ‘beauty’ y el perfecto broche final, se ha decantado por su fórmula estrella: coleta y labios rojos.