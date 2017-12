Los sorprendentes looks de Cristiano y Georgina en su primer posado familiar

El ‘timeline’ de Instagram ardía anoche con la primera imagen de la familia al completo de Cristiano y Georgina. La pareja posaba relajada en el sofá de su casa con la pequeña Alana Martina en brazos de su madre, los mellizos Eva María y Mateo, que nacieron el pasado mes de junio, y Cristiano Ronaldo Jr, de siete años. Una instantánea muy esperada por los fans del astro del Real Madrid y la bailarina, quien fue la encargada de compartir con el mundo este especial momento.

La imagen está dando la vuelta al globo y suma un buen número de interacciones llenas de halagos. Sin embargo, en LOOK no nos hemos podido resistir a analizar los estilismos escogidos para el esperado momento. En chándal, así nos han recibido en su residencia familiar. Una imagen ‘de andar por casa’ que, por otro lado, está perfectamente coordinada. Tono gris claro para los pantalones, tono gris oscuro para la prensa superior. En concreto, el conjunto de Georgina está formado por top de Nike (35 euros) y pantalón de H&M (15 euros).

No es la primera vez que vemos a Georgina presumiendo de estilo ‘sporty’ ni tampoco esperábamos un antinatural posado propio del papel cuché, tratándose de su perfil personal de Instagram, pero ¿en chándal? Pues bien, no sabemos si casualidad o no, parece que los retratos familiares están más estudiados de lo que parece. Al menos esa conclusión extraemos al repasar el álbum de la bailarina y encontrarnos con otra imagen en la que la pareja se vuelve a coordinar a tono, esta vez de negro. Las mallas de Georgina, nuevamente de Nike, al precio de 35 euros.

Sobran las palabras ❤️ Os amo Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el Oct 16, 2017 at 12:23 PDT

Después de dejarnos ojipláticos con los looks elegidos para el primer posado de madre e hija, que recogían las páginas de la revista Hola! recientemente, Georgina vuelve a los titulares de estilo. Claro que esta vez no es por un body de bebé de Dolce & Gabbana de 245 euros…