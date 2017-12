A pesar de que la secuela cinematográfica de Harry Potter finalizó en el año 2011, la fiebre por las aventuras del joven mago ha seguido dando que hablar en forma de filmes remasterizados, nuevas ediciones literarias, pero, sobre todo, el exitoso merchandising relacionado con la magia y las populares escuelas de magia de J.K. Rowling, a las que, a buen seguro, muchos de sus fans se inscribirían con los ojos cerrados.

Disfraces, baritas mágicas, ropa de cama, lencería, moda ‘high class’ y ‘low cost’… los productos inspirados en la historia de Potter y todo lo que se relaciona con su mágico universo han abarcado todo tipo de áreas y estilos. No obstante, la nueva firma que ha conseguido causar furor gracias a una nueva versión ‘sporty’ de las aventuras de Harry no tiene desperdicio.



Se trata de The Black Milk Clothing, una marca australiana dedicada a confeccionar sus propios diseños inspirados en series de televisión, comics o populares sagas cinematográficas como es el caso de la de Harry Potter. Aunque se trata de una firma muy popular en su país, lo cierto es que, gracias a esta nueva cápsula deportiva inspirada en el afamado mago, ha conseguido un impacto internacional que ha sobrepasado todas las fronteras.

Se trata de una colección de prendas deportivas que abarca tops, leggins, shorts y sudaderas con los inconfundibles logos de los colegios de la saga. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin y, como no, Hogwarts cuentan con su propia versión en chándal, mallas o camisetas para que practicar deporte ya no tenga excusa.

Aunque no se trata de prendas prohibitivas, lo cierto es que la división deportiva de Harry Potter para esta firma no es ‘low cost’. Algunas de las camisetas más originales cuestan alrededor de 90 libras (unos 100 euros aproximadamente) y las mallas rondan las 80 libras (unos 80 euros). Toda la colección está disponible en la tienda online de la firma aunque, a juzgar por la repercusión mediática que está teniendo esta cápsula, no sería de extrañar que muchas de sus prendas se agoten a la velocidad de la luz.