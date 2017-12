Está claro que el ‘brilli brilli’ y las lentejuelas no tienen rival de cara a las fiestas navideñas, pero si hay un tejido capaz de hacerles sombra, ese es el terciopelo. Ideal para todas aquellas que quieran deslumbrar pero sin cegar, se trata del tejido que lleva pegando fuerte varias temporadas y que, por fin este año, se consolida como una de las tendencias más afianzadas en todo tipo de looks.

Confortable, elegante y, sobre todo, muy suave, otorga un aire clásico y muy lujoso a cualquier prenda, convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas de la temporada de eventos. Ya lo vimos sobre las pasarelas en las pasadas ediciones de las Semanas de la Moda Internacionales. Así, Dior, Prada, Galliano, Armani o Valentino dejaron claro que se trataba de una de sus principales apuestas para el invierno con sofisticadas y cálidas creaciones.

También las celebrities han abrazado la tendencia, eligiendo el terciopelo para vestir sus looks más especiales. Una de ellas fue Eva González, que impactó con un sofisticado vestido rojo de terciopelo durante la gala de los Premios Iris de la Academia de la Televisión. Firmado por Antonio García, se trataba de un diseño con cuerpo abullonado y ligero drapeado, con manga larga y escote a la caja que no evidenciaba en absoluto su embarazo.

Por supuesto, las principales cadenas de bajo coste no han tardado en recoger el testigo, llenando sus perchas de irresistibles propuestas con el fin de facilitarte la ardua tarea de vestirte para triunfar de cara a estas Fiestas.

No hay prenda que no se vea tocada por su agradable tacto. Vestidos, trajes, tops e, incluso calzado y bolsos se llenan de glamour -y cierto aire retro- gracias al terciopelo. Las variables que ofrece son infinitas y no hace falta apostar por el total look si te parece demasiado excesivo; un simple toque puede elevar cualquier outfit convencional a uno completamente distinto y apto para cualquier cita de postín.

Si todavía no te convences, echa un vistazo a nuestra galería; te dejarás seducir por el cálido y sofisticado tacto del terciopelo.