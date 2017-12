La cuenta atrás ha comenzado. Si adoras la Navidad y quieres sumarte a la tendencia más loca y divertida de las Fiestas tienes que hacerte con un jersey navideño. Sí, esos horribles con renos, elfos, nieve o dibujitos de Papá Noel. El típico que aparece en todas las películas americanas; ese que, seguro, te ha regalado algún familiar en alguna ocasión y que, mientras sonreías y le dabas un fuerte abrazo por el gran detalle que había tenido contigo, ya estabas pensando en deshacerte de él. Ese.

El ‘Ugly Christmas Sweater Day’ (Día del jersey de Navidad feo), está a la vuelta de la esquina. Lo que comenzó siendo una tradición – se cree que surgió en Vancouver, Canadá, en la década de los 80-, se ha convertido en la última fiebre de las redes sociales. Tal es así, que cada vez encontramos más casos de famosos que apuestan por esta llamativa tendencia. Precisamente, y adelantándose al ‘Día del jersey feo’, que tradicionalmente se celebra el tercer viernes del mes de diciembre (este año el día 15), David Beckham se unía a esta original corriente estilística mientras lucía una llamativa prenda inspirada en Jon Snow, uno de los personajes principales de Juego de Tronos.

It’s official it’s December … Let it snow Let it snow Let it snow ❄️ Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 30 de Nov de 2017 a la(s) 4:50 PST



“Ya es oficial, es diciembre… Let it Snow, Let it Snow, Let it Snow”, escribía el exfutbolista junto a la imagen. Una fotografía que ha causado una enorme sensación en Instagram y que ya tiene más de 2 millones de ‘me gusta’. Claro que, teniendo en cuenta la influencia que genera el británico, así como el guiño de su sudadera a la popular serie de HBO y al mítico villancico Let it Snow!, su prenda tenía todos los ingredientes para triunfar.

Y aunque encontrar la sudadera de Beckham es prácticamente imposible, pues en los diferentes portales web en los que se vendía han colgado, o están a punto de colgar, el cartel de ‘sold out’, las tiendas nos ofrecen cientos de jerséis navideños para que triunfemos el próximo día 15 de diciembre. ¿Preparada para convertirte en el centro de atención? No te pierdas nuestra galería de jerséis feos.