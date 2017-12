Duelo de divas | Mariah Carey se enfunda el chándal de Belén Esteban

El poder de influencia de Belén Esteban podría haber traspasado fronteras para aterrizar directamente en Hollywood. El famoso chándal viral con print animal en tonos violeta que la de San Blas paseó por la casa de Guadalix de la Sierra, durante la emisión del programa ‘Gran Hermano VIP’, parece haber llegado hasta el ropero de una de las grandes estrellas de la canción.

Mariah Carey, la inconfundible intérprete de ‘All I Want For Christmas’, ha copiado el estilo de la colaboradora más conocida de los platós españoles. La celeb ha sido vista a la salida de un famoso teatro neoyorquino con un llamativo look que no ha pasado desapercibido.

Carey, que recientemente se ha sometido a una cirugía para luchar contra los kilos de más, optó por un estilismo protagonizado por un chándal animal print perteneciente a la línea deportiva de Roberto Cavalli, que recuerda al que tanto utilizó Esteban en el popular reality de Telecinco. Sin embargo, y a diferencia de la colaboradora madrileña, Mariah se ha decantado por una versión en blanco y negro y un estilo más sofisticado, al acompañar el conjunto con unas robustas sandalias de ante con plataforma y cordones y un exclusivo bolso de la casa de lujo Goyard, que han lucido otras famosas para elevar looks sporty como Vanesa Hudgens.

Sin embargo, la cantante no ha sido la única celeb en utilizar la prenda sporty por excelencia como su nuevo uniforme para recorrer la ciudad.

