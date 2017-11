Noviembre es el mes del consumismo. En apenas seis años, la tradición anglosajona del ‘Black Friday’ se ha asentado en nuestro país hasta llegar a convertirse en una de las fechas más señaladas del calendario comercial nacional. Esta jornada marcada por despilfarros, excesos y, por supuesto, grandes descuentos, da el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad y son pocos -muy pocos- los que se resisten a dejar pasar por alto este maratón del consumo.

El conocido como viernes negro es una de las épocas de ventas más importantes del año y el momento idóneo para, además de pensar en los regalos de amigos y familiares de cara a las próximas fiestas, introducir una nueva prenda que de vida a nuestro vestidor.

Por suerte y al contrario que en periodos de rebajas, los artículos ofertados en el ‘Black Friday’ son de temporada y, por tanto, sinónimo de tendencia. Hacerse con las prendas que invaden los escaparates a un precio más que reducido es posible y para no fallar con la elección es importante conocer los hits que están triunfando actualmente en las calles.

Puede ser la oportunidad para hacerse con una prenda con el cuadro de la temporada, el Príncipe de Gales, que encontramos en todo tipo de productos, desde abrigos en su versión más masculina y oversize hasta accesorios; o dar una oportunidad a las botas calcetín over the knee que se han convertido en el aliado preferido de las it girls.

Sin embargo, la caña alta no es lo único que marca la tendencia en clave calzado. El brillo también se ha apoderado del zapato y, tras la fiebre por el calzado-joya, los modelos con lentejuelas multicolores comienzan a colgar el cartel de ‘sold out’.

¿Para hacer frente al frío? El pelo sintético marca la tendencia y el ‘Black Friday’ puede ser el momento idóneo para encontrar una prenda exterior con la que poder afrontar los días de bajas temperaturas, acompañado por al mejor -e inesperado- aliado de este invierno: la boina, que regresa con más fuerza que nunca para que nos rindamos ante el delicado estilo francés.

