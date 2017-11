La Navidad ha llegado a la Casa Blanca. Desde hace más de 150 años, la tradición estadounidense dicta que sean las Primeras Damas las encargadas de recibir el árbol de Navidad y Melania Trump ha cumplido con su misión. La esposa del Presidente, acompañada por su hijo Barron, ha acogido un abeto de más de seis metros de altura que se convertirá en la pieza central del Salón Azul de la residencia presidencial de los Trump durante las próximas fiestas.

Tras la aprobación simbólica del árbol que, como señala la ‘norma’, más adelante deberá decorar, Melania continúa inmersa en su papel como Primera Dama y, por supuesto, como Primera Dama de estilo. La exmodelo eslovena, que escoge a conciencia -y con gusto- cada uno de sus estilismos, se ha anticipado a diciembre en la elección de un look que reúne toda la esencia y espíritu de la Navidad. Un estilismo formado por prendas sencillas que destacan por unos tonos marinos y rojos que, inevitablemente, nos transportan a los días festivos de la recta final del año.

La esposa del Presidente se decantó por un jersey de cuello alto en rojo firmado Polo Ralph Lauren, que acompañó con unos pantalones negros ajustados. Sobre los hombros de la Primera Dama, la prenda estrella del conjunto: un bonito abrigo de cuadros tartán en tonos más apagados con solapas y doble botonadura de Calvin Klein, valorado en 1.600 euros. Una firma que, sin embargo, ha manifestado públicamente su rechazo por vestir a la mujer de Donald Trump.

Otra de las prendas que ha llamado especialmente la atención de este primer look navideño son las botas over the knee con tacón, el nuevo gran aliado de la inmensa mayoría de celebs. En esta ocasión, Melania vuelve a bajarse de los Louboutin para subirse a un modelo firmado por la exSpice Victoria Beckham. Es la segunda vez que la Primera Dama se decanta por las creaciones de la británica, quien ya declaró en su momento que no tenía ningún problema en vestir a la mujer del Presidente.

Así, con este nuevo look, la Primera Dama continúa cumpliendo con su cometido y se anticipa a la Navidad por todo lo alto. Además, nos regala una idea de look urbano sencillo de clonar que demuestra que los cuadros y el rojo triunfan esta temporada -en grupo o por separado-.