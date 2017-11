Eva González continúa dando lecciones de estilo premamá. La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, que está embarazada de su primer hijo junto al torero Cayetano Rivera, ha exprimido el fin de semana alejada de su marido, que se encuentra en México por compromisos taurinos tras la grave cornada sufrida en Zaragoza.

Después de disfrutar de los rayos del sol rodeada de amigos en las terrazas de Madrid, la andaluza no quiso perderse el regreso de la artista Pastora Soler a la escena musical. Acompañada por amigas como la diseñadora y ex Miss España María José Suárez, Eva acudió al concierto celebrado en el Teatro Real donde, una vez más, deslumbró y presumió de embarazo con un perfecto look premamá.

Para el evento musical, que la andaluza retransmitió a sus seguidores visiblemente emocionada a través de la publicación de Stories en su perfil de Instagram, se decantó por un favorecedor total black formado por un top negro con transparencias y bordados que combinó con una falda asimétrica. La ex Miss España completó el outfit con una sencilla blazer negra, un cinturón y un bolso con cadena dorada.

Tras el espectáculo, la presentadora, que se mostró sonriente durante toda la velada, no dudó en compartir una instantánea de la cita para dar la enhorabuena a su amiga por su vuelta a los escenarios. “Hoy ha sido una noche muy especial para todos los que te queremos. ¡¡Has vuelto, y lo has hecho con la fuerza que sólo tú tienes en la voz!!, escribía en su perfil de Instagram.

Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 4:19 PST

Desde que anunciara su embarazo a finales del pasado mes de agosto, la andaluza no para de demostrar que sabe adaptar las tendencias a su nueva figura apostando siempre por la comodidad -y un poco de atrevimiento-.