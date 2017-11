En una semana marcada por las fiestas de Halloween, encontrar looks que no resultasen un espanto esta semana ha sido una tarea realmente complicada para el equipo de LOOK. Las famosas han hecho lo que han podido y, aunque hay casos en los que solo podemos rendirnos ante sus estilismos, como la atrevida apuesta que escogió Elsa Pataky para acudir a la fiesta de una conocida firma de lencería, hay otros que podrían haber pasado totalmente desapercibidos en la noche más terrorífica del año. (Sí, Mónica Hoyos. Aún seguimos intentando comprender qué fue lo que llevaste durante la 10 edición de la pasarela “La Razón”).

En la calle también hemos tenido grandes dificultades para encontrar looks de sobresaliente. Por suerte, apareció Mila Kunis, que nos dio una importante lección de estilo sobre cómo combinar las botas de la temporada. En el plano opuesto, está Rita Ora; quien apostó por un ajustadísimo conjunto de terciopelo recargado con pequeñas flores que combinó con unos botines a juego -igual de horrorosos-.

Sea como fuere, las famosas que no han vivido un Halloween eterno esta semana nos han dado auténticos sustos y alguna que otra alegría para inspirarnos (y de paso recrearnos) para estrenar el mes de noviembre. Del desastre de Esperanza Aguirre a el aire sofisticado de Carmen Lomana. Así han triunfado y fracasado nuestras celebs. Dale al play.