Tanto Melania como Ivanka Trump han demostrado tener un sexto sentido para la moda y el duelo de estilo en la Casa Blanca continúa. Mientras la hija del Presidente de los Estados Unidos destaca por un estilo working sofisticado protagonizado por la fórmula falda + jersey básico, su madrastra lo hace con exquisitos diseños de firmas como Dolce & Gabbana, Delpozo o Monique Lhuillier.

Sea como sea, la carrera fashion por el título honorífico a ‘Mejor Vestida de la Casa Blanca’ no ha hecho más que empezar y, con la llegada de las bajas temperaturas, ambas celebs ya han sacado sus mejores prendas de abrigo con los tonos pastel como protagonistas.

Para su llegada a Japón como embajadora estadounidense, Ivanka ha mostrado su lado más lady con una sofisticada pieza en azul bebé, con cuello camisero y puños en blanco. La hija del Presidente ha completado su look working con unos sencillos pantalones negros y unas llamativas bailarinas de ante con gran lazada. No obstante, no es la primera vez que apuesta por las tonalidades pastel en otoño, época poco habitual para colores tan suaves, y recientemente la veíamos con un abrigo en rosa bebé.

Precisamente Melania es otro de los miembros del clan Trump que parece haberse rendido ante las prendas de abrigo de colores claros. Tanto es así que, para visitar la escuela Orchard Lake Middle de Michigan, la Primera Dama se decantó por el lila como tono de una pieza corta de doble botonadura firmada por Valentino, que rompía un elegante total look gris de Michael Kors. ¿El otro toque de color? Unos zapatos a juego con el abrigo firmados (¿cómo no?) por Christian Louboutin.

¿Son los tonos pastel los nuevos colores del otoño? Hasta el low cost dice ¿por qué no?