Como cada viernes, el equipo de estilo de LOOK se enfrenta a una de las tareas más divertidas (no siempre sencillas) de repasar todos los eventos que ha acogido la semana. Photocalls, fiestas, galas, street style… El estilo y las tendencias inundan instantáneas que bien pueden servir como inspiración para aplicar claves de éxito a nuestro propio vestidor.

Una de ellas, por ejemplo, la fórmula escogida por Vanessa Lorenzo para la puesta de largo de la firma ‘Unit’. Un evento al que asistió con un look desenfadado y urbano compuesto de denim, camiseta básica, botines y un chaleco furly hasta la rodilla. Otra idea, algo más sofisticada, la que nos ha dejado la actriz Aurora Carbonell: falda larga estampada + camisa blanca de costura masculina + cinturón. Un estilismo sencillo y clonable con el que acudió a la premiere de la película ‘El Secreto de Marrowbone’.

Precisamente de esta última cita nos quedamos con otro par de lecciones. La primera, protagonizada por la periodista Laura Madueño, con un vestido cropped estampado de raso que combinó con complementos metalizados con gran acierto. La segunda, con menor suerte, la que intentó defender la actriz Marta Rujas; un imposible de rayas, superposiciones y fruncidos.

No podemos apartar la vista de dos de los grandes looks de la semana. Por un lado, el que la periodista Sara Carbonero eligió para asistir a la Gala de los Dragones en Oporto quien, de la mano de su marido, el guardameta Iker Casillas, brilló por encima del resto. Por otro lado, el jumpsuit con el que la reina Letizia presidió los Premios Mariano de Cavia. Firmado por Ángel Schlesser -es la primera vez que elige una pieza de este diseñador- y conjuntado con bolso de Tita Madrid, la marca del momento entre influencers e it girls.

Por último, cuatro looks que recopilamos con el fin de aprender cómo no debemos vestir nunca. El de Ana Botella en los citados premios, que parece haber entendido bastante mal la tendencia pijamera y kimono; el de la actriz de Manuela Vellés en la Yelloween Party de Veuve Clicquot, que como disfraz bien, pero como outfit no; el gran vestido´lazo de Paris Hilton; y el de la modelo Grace Bol durante la noche de las estrellas de Nueva York, quien parecía un yeti multicolor. Eso sí, un yeti que sabe de tendencias, porque no se olvidó de los calcetines…