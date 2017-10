Como cada año, el diario ‘ABC’ ha celebrado la entrega de uno de los premios más prestigiosos del periodismo español: el Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote. Ha sido en una cena marcada por la ausencia de Felipe VI debido a las excepcionales circunstancias políticas por la cuestión catalana, que ha estado presidida por la reina Letizia, quien ha estrenado diseñador con un elegante mono de color burdeos firmado por la marca ‘made in Spain’ Ángel Schlesser.

A la cita, el reconocimiento de periodismo más antiguo de España, no han faltado algunos de los rostros más conocidos del panorama político y cultural de nuestro país y, entre todos los invitados, ha llamado especialmente la atención Ana Botella, quien no ha estado muy acertada con la elección de su estilismo.

De la cama a la ceremonia. Siguiendo los pasos dictados por la tendencia pijamera, la exalcaldesa de Madrid acudió a la entrega de premios con un total look de terciopelo fucsia protagonizado por una bata con puños y solapas negras, que acompañó con un vestido a juego, bolso y stilettos con detalles dorados. Además de la errónea elección de prendas, el look beauty de Botella tampoco fue el idóneo para la ceremonia. ¿El resultado? Una imagen demasiado cargada, demasiado artificial.

Sin embargo, la ex alcaldesa no fue la única en apostar por el batín y otra de las invitadas recurrió a uno los hits de la temporada para disfrutar de los Premios ABC. Fue su compañera de profesión, la política Cristina Cifuentes, quien sí supo lucir con maestría la tendencia y optó por un look total black largo protagonizado por un llamativo kimono azul cielo con estampado floral, que relajaba el resultado del conjunto y sentaba a la perfección a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha demostrado en más de una ocasión entender de moda.

Sin embargo, Botella y Cifuentes no fueron las únicas que se dieron cita en los prestigiosos galardones y otros rostros conocidos como Elena Cue, María Dolores de Cospedal y Carmen Cervera tampoco quisieron perderse la cena de gala.

