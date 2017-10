Además de sus incondicionales amigas, Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes, Carrie Bradshaw, el personaje principal de ‘Sexo en Nueva York’, tenía dos amores eternos: la ropa y John James Preston, conocido mundialmente como Mr. Big. Y el gigante de Inditex, experto en crear prendas virales, ha querido rendir homenaje a la mítica serie con el lanzamiento de una colección ante la que se rendiría el inolvidable personaje interpretado por Sarah Jessica Parker -y que toda fanática de ‘Sex and the City’ deseará tener en su fondo de armario-.

Sudadera roja con largo por debajo de la cadera, cuello redondo y manga larga. A priori, parece una prenda clásica de toda la vida que no guarda ningún misterio. Sin embargo, el encanto de la nueva propuesta del gigante low cost se encuentra en el sencillo texto que ocupa su parte delantera: un mensaje con el nombre del personaje masculino más popular de la ficción, Mr. Big, en grandes y llamativas letras blancas.

La sudadera, disponible en Zara por 22,95 euros, no es el único objeto que compone la nueva colección. La cadena textil continúa rindiéndose ante los básicos -y la década de los 90- y ha lanzado una segunda propuesta basada en la ficción que también reúne todos los ingredientes para colgar rápidamente el cartel de ‘sold out’. Se trata de una sencilla camiseta negra de manga corta con la frase ‘shopping is my cardio’ valorada en 12,95 euros.

Seguro que son muchas las fans que ya han corrido hasta su Zara más cercano para hacerse con alguna de las joyas de esta línea que promete convertirse en un nuevo best seller.