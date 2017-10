El cine Capitol de la Gran Vía madrileña ha sido el escenario escogido para el preestreno del thriller psicológico de Sergio G. Sánchez, ‘El secreto de Marrowbone’. A la presentación no faltaron algunos de los rostros más destacados de nuestra industria cinematográfica, como el director Juan Antonio Bayona, y otras celebs que desplegaron sus mejores armas de estilo delante de las cámaras.

Carlota Corredera ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido perderse esta cita con el cine español. La presentadora de ‘Cámbiame’ ha vuelto a convertirse en el centro de flashes y miradas con un sobrio vestido de manga larga por encima de la rodilla con estampado asimétrico, que acompañó con un sencillo minibolso plateado y zapatos negros. La conductora de Telecinco optó por un look beauty favorecedor protagonizado por melena suelta con suaves ondas, que dejaba a la vista unos llamativos pendientes con grandes piedras de colores. ¿El resultado? Un estilismo sencillo, sin adornos, y uno de los looks total black de Corredera más acertados hasta el momento.

Desde hace aproximadamente un año y medio, Carlota ha sufrido una radical transformación física, pero también estilística. La conductora de ‘Cámbiame’, quien en su momento aseguró que la moda era su peor enemiga, se ha olvidado de la ropa ancha y parece haberse rendido ante las últimas tendencias y gritos fashion. Y así lo ha demostrado como uno de los nuevos rostros habituales en photocalls y presentaciones.

Si bien en la inmensa mayoría de ocasiones especiales suele recurrir a la sobriedad y sofisticación del total black, la presentadora también se ha animado a incluir en sus estilismos piezas de diferentes colores y estampados, como el famoso vestido otoñal firmado por Zara que también escogió la reina Letizia.

Sin embargo, y pese al protagonismo acaparado, Carlota no ha sido el único rostro conocido que acudió a la cita y otras celebs como María Esteve, Isabel Jiménez, Ana Rujas, Alaska y Mario Vaquerizo también han desplegado sus mejores armas en estilo durante la premiere madrileña de ‘El secreto de Marrowbone’.

